Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, visitará al Atlético de Madrid en un duelo que promete

'La Vecchia Signora' visitará el Wanda Metropolitano con la consigna de sacar un buen resultado para empezar con 'pie derecho' la Champions League. El jugador colombiano podría ser de la partida si su técnico lo requiere y Santiago Arias sería suplente con los 'colchoneros'.

Aún latente el batacazo del 3-0 en Turín del pasado 12 de marzo, Cristiano Ronaldo y el Juventus miden la dimensión del nuevo Atlético de Madrid, un equipo diseñado y preparado para competir por todo y que reinicia su mayor obsesión, la Liga de Campeones; la única frontera que todavía se le resiste.

A lo largo de sus 116 años de historia, como el único título que le falta, y a lo largo de los siete cursos y medio de la era Diego Simeone, que incluyen una Liga por encima del Barcelona y el Real Madrid, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos Ligas Europa... Y dos finales perdidas de la Champions.

En ella insiste de nuevo. Es su ambición. Sin matices. Como lo ha sido, aún sin éxito, en cada uno de los últimos siete años. Ha sido subcampeón dos veces, en 2014 y 2016, ambas contra el Real Madrid y ambas con un desenlace cruel, pero que han avivado cada día más le persecución del conjunto rojiblanco del torneo de los torneos.

Ha sido semifinalista en otra ocasión en 2016-17 y cuarto finalista en otra, en 2014-15. Hace dos temporadas se quedó fuera en la fase de grupos. Y hace una, realmente hace seis meses, se despidió del esprint por la final del Wanda Metropolitano con un partido lamentable; una afrenta sufrida contra el Juventus (3-0) y Cristiano Ronaldo, de nuevo temible y cara a cara con el Atlético.

Es casi imparable para el conjunto rojiblanco. Hay múltiples ejemplos. El último, los tres goles con los que zarandeó de forma incontestable al Atlético en el citado 3-0 en el Juventus Stadium, pero ya había muchos más antes, el penalti decisivo de la tanda que le frustró en la final de la Liga de Campeones de 2016, dos 'tripletes' más con el Real Madrid o 25 goles en 33 enfrentamientos.

Al lado del Juventus, un equipo imponente sea cual sea la perspectiva desde la que se le mire, incluso con las bajas para este miércoles de Douglas Costa y Giorgio Chiellini y la duda de Miralem Pjanic, el astro portugués es la mejor medida para cualquier bloque que se proponga lo máximo en cada competición, como el Atlético.

Y viceversa, porque el conjunto rojiblanco también es un aspirante a todo como el Juventus, por la forma en que se ha rearmado a las salidas transcendentes de este verano, por todo el dinero -unos 250 millones de euros- que ha invertido en fichajes y por toda la base que sostiene en un bloque de nivel indiscutible.

También por individualidades como Joao Félix, al que ya sufrió el Juventus en el último amistoso en Estocolmo, el pasado agosto, con dos goles. Él representa la nueva generación que irrumpe en la Liga de Campeones, el mejor escaparate mundial para demostrar toda las magníficas cualidades que se perciben del chico aún de 19 años.

Dentro del grupo D, junto al Bayer Leverkusen y el Lokomotiv Moscú, se presupone un pulso entre el Atlético y el Juventus por el liderato, donde asume una relevancia irrebatible el partido de este miércoles, aunque sólo sea el primero de los seis que deberán encarar para avanzar, como se espera, a los octavos de final.

"Son más que tres puntos dentro de ese grupo. Son muchas emociones, el dar la vuelta un poco al fin de semana...", explicó en una entrevista a EFE Mario Hermoso, en referencia a la derrota del pasado sábado frente a la Real Sociedad en el Reale Arena, la primera en diez encuentros; seis de pretemporada y cuatro de Liga.

Los había ganado todos el Atlético -el del Chivas Guadalajara debió recurrir a los penaltis- hasta la pasada jornada de la Liga, desdibujado por el equipo donostiarra y apartado de la cima de la clasificación de inmediato, pero centrado ya en el duelo en el Wanda Metropolitano, una fortaleza inalterable pocas veces en dos años.

Ya ha pasado ese tiempo desde su inauguración; un total de 56 encuentros de los que ganó 41, empató 11 y perdió 4, con 100 goles a favor y con 29 tantos en contra. De esos partidos, 38 los terminó imbatido en su portería, de nuevo defendida por Jan Oblak, superado el golpe, luego susto, que le obligó a retirarse en Anoeta.

Aún no está recuperado Álvaro Morata, fuera por tercer choque seguido por un esguince en la rodilla derecha y la única baja del Atlético para el compromiso de este miércoles, en el que sí está disponible Thomas Partey, que representa la duda de la alineación. Entre él y Thomas Lemar se resolverá la única incógnita del once.

En el resto de posiciones se prevén los mismos del pasado sábado en San Sebastián, con Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi, en la defensa; Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Vitolo, en el medio campo, junto a Thomas o Lemar; y Joao Félix y Diego Costa, en la delantera.

Ese es el once probable contra el Juventus, que se presenta en el Wanda Metropolitano con las bajas de Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y el brasileño Douglas Costa, además de la duda del bosnio Miralem Pjanic, y con un inicio de Liga positivo en los números, dos victorias y un empate, pero deslucido en prestaciones, con tres goles recibidos ante el Nápoles y un partido falto de ritmo contra el Fiorentina (0-0), en el que perdió a tres de sus titulares.

Al primer tropiezo de la temporada juventina se sumaron las lesiones musculares de Douglas Costa, que estará mínimo quince días de baja, y Pjanic, quien trabajó al margen, y las calambres de Danilo, quien ya pudo ejercitarse junto al resto de sus compañeros.

Estas posibles bajas se sumaron a las del capitán, Chiellini, operado hace dos semanas tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha, y De Sciglio, que se lastimó en la segunda jornada de la Serie A contra el Nápoles.

Maurizio Sarri, que se coronó el curso pasado en la Liga Europa al frente del Chelsea, dirige el nuevo asalto del Juventus a la Liga de Campeones, un trofeo que no conquista desde 1996.

Se encomendará al polaco Wojciech Szczesny en la portería y tratará de recuperar a Danilo para el carril derecho, acompañado en la línea defensiva por Leonardo Bonucci, el holandés Matthijs De Ligt y el brasileño Álex Sandro.

El uruguayo Rodrigo Bentancur es el favorito para sustituir a Pjanic, de no recuperarse el bosnio, acompañado por el alemán Sami Khedira y el francés Blaise Matuidi, mientras que la delantera tiene al portugués Cristiano Ronaldo como líder insustituible del ataque, junto a Federico Bernardeschi y el argentino Gonzalo Higuaín.

No apunta al once el argentino Paulo Dybala, que está contando con poco protagonismo en este arranque de campaña (apenas jugó 15 minutos contra el Nápoles y ni saltó al campo ante Parma y Fiorentina) y que no se adapta fácilmente al 4-3-3 de Sarri. El croata Mario Mandzukic no está inscrito en la Liga de Campeones.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas o Lemar, Saúl, Vitolo; Joao Félix y Diego Costa.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cristiano, Bernardeschi e Higuaín.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 2:00 p.m.