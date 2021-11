Karim Benzema entendió el enojo de los aficionados del Real Madrid: "A veces no se puede jugar bien"

El francés Karim Benzema, nombrado mejor jugador del partido por el doblete que dio el triunfo al Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk y tras marcar el tanto mil en Copa de Europa del equipo blanco, reconoció el flojo partido que completaron, entendió los silbidos de la afición y afirmó que "a veces no se puede jugar bien".

"Lo más importante son los tres puntos. No jugamos bien y ganamos. A veces no se puede jugar bien, es normal que la afición quiere que siempre juguemos bien, que ataquemos y metamos goles. Lo intentamos pero no siempre sale", aseguró en Movistar.

Para Benzema la clave del bajón en la brillantez del juego está en el calendario. "Jugamos cada tres días y es difícil. Al final son muchos partidos a alto nivel como hoy", lamentó. "A veces se gana así, sin jugar bien como la ida pero al final ganamos".

Autor de un tanto histórico, el primero de su doblete, Karim celebró su momento dulce. "Cada partido disfruto mucho de mi fútbol y ayudo a mi equipo a ganar". Tuvo que ser sustituido por molestias pero aseguró su presencia ante el Rayo Vallecano. "Es golpe y un poco de cansancio pero no pasa nada, estaré bien para el partido del sábado".