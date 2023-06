Kevin De Bruyne: "El tendón de la corva simplemente se rompió, es una pena que me haya ido así"

Kevin De Bruyne ha revelado que su lesión en el tendón de la corva en la final de la Liga de Campeones lo acosó durante las últimas semanas de la carrera del Manchester City para triplicar la gloria.

De Bruyne se vio obligado a retirarse después de 35 minutos de la victoria del City por 1-0 contra el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones el sábado.

El triplete del City en Estambul fue un partido de más para De Bruyne al final de una extenuante campaña personal.

Sabía que había estado en riesgo de agravar el problema durante varias semanas, pero optó por seguir jugando cuando el City ganó la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

El mediocampista belga ahora enfrenta una lucha para estar en forma a tiempo para el comienzo de la próxima temporada después de que, según los informes, se rompiera el tendón de la corva.

"Doy todo por mi equipo y la gente del club lo sabe. Me siento orgulloso de haber podido hacer lo que hice", dijo De Bruyne.

"Es una pena que me haya ido así aquí, pero nos vamos ganando la Champions, así que no hay nada malo en ello. Me sentí bien esta semana, pero me dijeron durante dos meses que era un riesgo, pero, ya sabes, lo tomas", afirmó el belga.

"Hice lo que tenía que hacer. Obviamente, me perdí algunos partidos, pero los partidos como Arsenal, Bayern y Madrid logré hacerlo. Tuve algunas cosas personales con mi familia además de eso y lo logré, pero, aquí, el tendón de la corva simplemente se rompió".

De Bruyne tampoco pudo completar la final de la Liga de Campeones de 2021 contra el Chelsea después de sufrir una grave lesión en la cara.

En aquella ocasión, el City cayó derrotado por 1-0, pero esta vez los hombres de Pep Guardiola triunfaron para poner fin a su larga espera para ganar por primera vez la competición de clubes de élite de Europa.

"Básicamente, he estado luchando toda mi carrera con mi equipo para ganar esta medalla", agregó De Bruyne.

'Construir un legado' -

El City es solo el segundo club inglés después del Manchester United en 1999 en ganar los tres trofeos principales en una sola temporada.

Con cinco títulos de la Premier League en las últimas seis temporadas, ya son una dinastía doméstica.

Pero Rodri, el ganador del partido en Estambul, espera que esto sea solo el comienzo de un período de éxito europeo para el club.

"Dije esto antes del partido: era muy importante ganar contra el Inter porque podemos construir un legado para el futuro. Esto es lo que equipos como Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, AC Milan, este tipo de clubes, hicieron en el pasado", dijo el internacional español.

"Creemos que podemos hacerlo de nuevo. Creo que por eso es tan importante".

Rodri fue polémicamente excluido por Guardiola cuando el City llegó a la final por primera vez hace dos años.

Pero desde entonces se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo y estuvo casi siempre presente en la marcha del City hacia la victoria en tres competiciones.

"Confiaron en mí para venir aquí, aunque el cambio no fue fácil", añade Rodri. "Era una cultura nueva para mí y llego ahora marcando el gol más importante en la historia de este club.

"Nos merecemos esto. ¡Qué temporada!"

Con De Bruyne fuera de juego durante gran parte del partido, John Stones emergió como uno de los mediocampistas clave del City.

El defensor de Inglaterra ha sido desplazado recientemente por Guardiola y una vez más estuvo a la altura del desafío.

El defensor de la ciudad, Manuel Akanji, quedó tan impresionado con los Stones que hizo una comparación irónica con la leyenda argentina Diego Maradona.

"La forma en que regateó, jugó como Maradona. Simplemente tomó la pelota, pasó a tres personas y la pasó a otro lugar", dijo Akanji.

"Él creó muchas oportunidades para nosotros. Es un jugador increíble".