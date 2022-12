Kieran Trippier: “Aunque no hable español, en la cancha uno sabe lo que ocurre”

El lateral derecho inglés, quien es el titular en el Atlético de Madrid por encima del colombiano Santiago Arias, se refirió a su acoplamiento al equipo ‘colchonero’ y analizó lo que dejó el empate 2-2 con Juventus.

El lateral inglés del Atlético de Madrid Kieran Trippier explicó tras el empate por 2-2 ante el Juventus italiano, en el que igualaron tras ir perdiendo por 0-2, que la mentalidad del conjunto rojiblanco es que "nunca hay que parar" y eso se reflejó en la reacción del conjunto rojiblanco.

"Desde que llegué aquí la mentalidad del grupo, desde el Cholo (Simeone), es tener en mente que nunca hay que parar. Incluso cuando estábamos dos goles abajo sabíamos que tendríamos oportunidades. Al final conseguimos volver, nunca pensamos, seguimos adelante y el público estuvo fantástico", explicó tras el partido.

Trippier elogió la "mentalidad" de sus compañeros, a los que describió como "un equipo fantástico" y detalló que con el ghanés Thomas Partey y con Koke Resurrección tenía "licencia para ir hacia adelante" en ataque, tanto él como su compañero brasileño Renan Lodi, porque ellos podían cubrirle la posición.

"Sabíamos qué espacios teníamos que explorar, teníamos que elegir los momentos oportunos para salir y para quedarnos, para no quedar expuestos", añadió.

En varias partes del encuentro tuvo que emparejarse con el portugués Cristiano Ronaldo, que cayó por su lado durante diferentes situaciones del juego.

"Todo el mundo sabe lo bueno que es Ronaldo, había que estar concentrado, porque con jugadores como Ronaldo tu miras y de repente no están, tienes que tener cuidado", explicó Trippier.

El lateral internacional con Inglaterra explicó que una de las cosas que se exige más en el Atlético es mejorar sus prestaciones defensivas.

"Cuando llegué pensé que tenía que mejorar mi defensa. Estoy aprendiendo mucho, aunque no hable español, en el campo uno sabe lo que ocurre, los compañeros me ayudan, y me siento en casa, muy bien acogido", añadió Trippier.