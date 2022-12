Koke: "Vamos a tener especial cuidado con Falcao García cuando esté dentro del área"

El centrocampista del Atlético de Madrid valoró la cualidades de Falcao García, la principal figura de Mónaco. Los 'colchoneros' y los del Principado debutarán este martes en la Champions League 2018/2019.

"Al final, dentro de lo que cabe, por una parte son normales las críticas, porque hemos tenido mucha expectación en el inicio de la temporada, ya que comenzamos ganando la Supercopa de Europa. En la Liga no hemos tenido la fortuna de sacar los puntos que queríamos sacar y por una parte entiendes las críticas", dijo en el estadio Luis II, escenario del duelo de la Liga de Campeones con el Mónaco.

"Vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, mirar el día a día, y queremos sacar lo mejor de cada jugador para poder ganar en Mónaco", añadió Koke, que analizó que este martes tendrá enfrente un equipo "con ganas, con un fútbol muy alegre, que quiere tener siempre el balón y quiere atacar".

También estará enfrente el colombiano Radamel Falcao, excompañero suyo en el Atlético de Madrid. "Todos le conocemos, sabemos cómo es como futbolista y sobre todo vamos a tener que tener especial cuidado cuando esté dentro del área", señaló en rueda de prensa el segundo capitán del conjunto rojiblanco en la víspera del duelo.

El Atlético llega al choque después de su empate contra el Eibar, en el que lanzó 18 tiros a portería y sólo marcó un gol. "Me preocuparía más que no tuviéramos las ocasiones. El otro día, por ejemplo, tuvimos muchísimas ocasiones, el portero del Eibar hizo un gran partido y por eso no entraron los goles", repasó.

"Luego, aparte, hemos aprendido de que en la fase de grupos tenemos que ir día a día e intentar sacar los máximos puntos posibles, porque con el Qarabag (en la pasada edición de la Liga de Campeones, con dos empates en sus dos encuentros contra él) no hicimos dos partidos buenos. Dos partidos contra supuestamente el equipo más débil del grupo y te quedas eliminado. Queremos empezar bien y ganando", dijo.

La final de esta edición de la Liga de Campeones es en el estadio Wanda Metropolitano. "Siempre ilusiona jugar la 'Champions League', ya seas el organizador del estadio o no. Sí que para el club organizar una final de 'Champions' es algo increíble, que hace dos o tres años lo veíamos casi imposible hacerlo en el Calderón", afirmó.