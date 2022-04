¡La de las remontadas! Real Madrid y su Champions League más atípica de los últimos años

La Liga de Campeones de Karim Benzema, lanzado hacia cualquier récord goleador previo y emblema de un equipo que jamás se da por vencido, también es la competición en la que en mayor número de ocasiones el conjunto madridista se asomó al abismo antes de rescatar un ADN especial y único que le permite seguir alimentando el sueño de la decimocuarta.

No se recuerda una Liga de Campeones pasada en la que el Real Madrid atravesase tantos momentos extremos en sus eliminatorias. Los ha repetido ante rivales de entidad y siempre ha logrado levantarse. Frente al París Saint-Germain y el Chelsea para salir victorioso. Contra el Manchester City está por ver su capacidad de mejora el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu con un ambiente que será especial.

Fue clave para dar la vuelta cuando todo estaba perdido ante el PSG. En una eliminatoria dominada por Kylian Mbappé, la grada del Bernabéu se encendió e impulsó a su equipo hacia una de esas remontadas que dieron forma a la leyenda de las noches mágicas europeas. Le sirvió media hora para bajar de la nube al eterno aspirante con un proyecto reforzado con Leo Messi para reinar, al fin, en Europa.

Aquellos tres goles de Benzema en pleno éxtasis, no fue si no el primer paso de capítulos repletos de sufrimiento en un camino peculiar hacia París. El Real Madrid ha perdido cuatro encuentros de once en la competición. Y, aun así, está cerca del pase a la gran final.

Del poderío exhibido para conquistar por primera vez Stamford Bridge, pasó a la desconexión mental causada por dos tantos de ventaja y ver la eliminatoria volteada en el Santiago Bernabéu. Otra vez en el alambre con un 0-3 y mostrando los peores síntomas ante una afición que no creía lo que veía. Con solo un cuarto de hora para levantarse de la lona cuando parecía noqueado. Apareció el exterior de museo de Luka Modric y el idilio de Rodrygo con la 'Champions' para provocar la prórroga y, como no, el tanto de Karim cuando el Real Madrid exhibió físico en la prórroga.

La valentía de Carlo Ancelotti en el Etihad le salió cara cuando en apenas once minutos había encajado dos tantos. De nuevo al borde del abismo. Hasta en tres ocasiones en un mismo partido por cada golpe de un rival que le presionó y le asfixió, con movimientos ofensivos que sacaron de zona a los centrales Militao y David Alaba, a los que no se recuerda un peor partido en la temporada, y generaron espacios que aprovecharon Kevin de Bruyne, Foden y Mahrez.

El Real Madrid fue vulnerable con el 4-3-3 de 'Carletto' en un día que se esperaba el 4-4-2, esquema que seguro habría sido elegido si Casemiro hubiese llegado a tiempo de jugar. Desde la posesión, el City generó el desorden madridista, con Toni Kroos sufriendo fuera de zona, en una posición de mediocentro en la que no está cómodo. La inferioridad numérica en los últimos metros, provocaron suficientes acciones de peligro como para que los jugadores de Guardiola hubiesen sentenciado la semifinal.

Buscando equilibrio, el técnico madridista pasó a un 4-2-3-1 y acabó con el mismo sistema que su rival. La calidad individual de sus jugadores y el acierto de sus delanteros, con Benzema letal y Vinícius castigando a Fernandinho en una carrera que recordó a la de Bale en Mestalla en una final de Copa del Rey, mantienen con vida a un Real Madrid que marcó tres tantos en cinco disparos a puerta.

A buen seguro aprendió la lección Ancelotti para la vuelta, en la que realizará ajustes tácticos y contará con el apoyo del Bernabéu para alcanzar una final con tres derrotas en las eliminatorias. Para ello tendrá que superar al entrenador que más veces ha sido capaz de derrotar al Real Madrid. Con doce triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, Guardiola es el último que lleva al límite al conjunto madridista en una Liga de Campeones repletas de sobresaltos y emociones.

¿Cuándo será el juego de vuelta entre Real Madrid y Manchester City?

El duelo entre los 'merengues' y 'citizens' será el próximo 4 de mayo, desde las 2:00 PM, en el estadio Santiago Bernabéu.