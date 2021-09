La falta de respeto con Lionel Messi en el partido entre PSG y Manchester City, en Champions League

Aún este miércoles se siguen conociendo repercusiones relacionadas con el partido en el que PSG venció 2-0 a Manchester City, en la segunda fecha de la Champions League 2021/2022.

Hubo una foto que se hizo viral en las redes sociales, en la que se ve a Lionel Messi acostado en la cancha, por detrás de la barrera, en una falta en contra para evitar un cobro a ras de piso del rival inglés.

Y así, en las últimas horas, el reconocido exfutbolista inglés Rio Ferdinand se refirió al tema, en uno de sus comentarios en 'BT Sports'.

“No lo podía creer. Uno de los mejores de la historia, sino el mejor en dicha posición", indicó Ferdinand.

"En el momento en que Pochettino decidió esto, alguien debería haberle dicho 'no, no, no, eso no le puede pasar a Messi'. No puedo soportarlo, es una falta de respeto. No debería haber sucedido", finalizó el otrora defensor central del Manchester United.