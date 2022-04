La siguieron en los vestuarios: pelea, entre los jugadores de Atlético de Madrid y Manchester City

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron en el túnel de vestuarios del Wanda Metropolitano para separar a jugadores y miembros de ambos equipos en un enfrentamiento que mantenían al término del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, según se puede observar en unas imágenes difundidas por 'Movistar'.

En un primer momento, Sime Vrsaljko, lateral del Atlético de Madrid, discute desde lejos con Kyle Walker, futbolista del Manchester City y al que lanza un objeto no identificado desde la distancia, mientras miembros de ambos conjuntos contienen a los dos jugadores.

Después, la escena continúa en el camino hacia los vestuarios, donde la Policía separa un tumulto de personas de ambos equipos, aunque la mayoría de los jugadores del Atlético estaban sobre el terreno de juego, también Diego Simeone, agradeciendo a la afición su apoyo durante el encuentro.

"No lo vi. Me quedé con los futbolistas aplaudiendo a la gente, recibiendo el apoyo del público, saludando a los chicos en el campo y cuando subí la escalera no había nadie", explicó Simeone después en rueda de prensa.

Después del puñetazo, Savic parece bien calmado... pic.twitter.com/liu1HEhOLD — Mike Campnou (@Kemishai) April 13, 2022

Hubo incidentes en el tunel del Wanda Metropolitano, entre los planteles del Atlético Madrid y del Manchester City.



Tuvo que intervenir la policía.pic.twitter.com/lWR0KFd9kv — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) April 13, 2022

