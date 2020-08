Las claves que tiene el Manchester City para sostener su ventaja contra el Real Madrid

Manchester City cuenta con una serie de armas que no invitan al optimismo de una remontada del Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League que se jugará este viernes.

- Pep Guardiola: El entrenador español siempre le ha tenido tomada la medida al Real Madrid. Se han enfrentado en 18 ocasiones, a lo largo de sus etapas en el Barcelona, en el Bayern Múnich y en el City, y Guardiola ha salido victorioso en nueve partidos. Además, han empatado tres y los Blancos se han llevado el triunfo en cuatro ocasiones. El registro de goles con sus equipos estos años ha sido favorable y mientras los conjuntos de Guardiola han anotado 35 goles en esos 18 encuentros, el Madrid solo ha hecho 20.

Pep ha tenido varias semanas para preparar a conciencia este partido y habrá dado mil vueltas al planteamiento para saber la mejor manera de dañar al equipo de

- La velocidad: Cuando el Real Madrid salte al césped del Etihad Stadium no podrá especular. No podrá basarse en su solidez defensiva para pasar de ronda. Tendrá que proponer, tendrá que buscarle las cosquillas al City. Dejará espacios atrás y permitirá que la velocidad de los extremos del City salga a relucir. Raheem Sterling en la bala más peligrosa, pero Guardiola, que obviamente aún no puede alinear a Ferrán Torres, también cuenta con Bernardo Silva y con Riyad Mahrez, dos jugadores capaces de colarse entre las líneas rivales y hacer mucho daño con campo abierto.

- Kevin De Bruyne: El mejor centrocampista de Europa en estos momentos. 21 asistencias en la Premier League lo avalan. Completó una de las mejores presentaciones de su carrera en la ida en el Santiago Bernabéu. El fútbol de ataque del City pasa por él, y de qué manera lo hace.

- Seguridad en el arco: Ederson se alzó en el último momento como el portero con más porterías a cero de la Premier League. Ganó el Guante de Oro de la competición pese a la supuesta fragilidad de su defensa y las rotaciones y variaciones que ha ido sufriendo. Sobrio y bueno con los pies, el brasileño es otro obstáculo más para el Real Madrid, que ya no podrá confiar en la fragilidad de los Joe Hart de antaño.

- El resultado: Es obvio, pero el Real Madrid necesita mínimo dos goles en el Etihad para pasar. El City ha dejado su puerta a cero en casa en seis de sus últimos siete partidos. La última vez que encajó dos goles en casa fue ante el Crystal Palace en enero. EFE