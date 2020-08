Las matemáticas del presidente del Lyon en Champions: "Queda una posibilidad entre un millón”

"Una posibilidad entre un millón" de que el Lyon conquiste la Liga de Campeones y se clasifique así para la próxima edición, estimó el presidente del club francés Jean-Michel Aulas en una entrevista al periódico Le Progrès, aparecida este domingo.

Iván Angulo, con Palmeiras, se quedó con el torneo Paulista: 4-3 en penaltis contra Corinthians

"Queda una posibilidad entre un millón (de regresar a la Champions) así que hay que jugarla. El recorrido es difícil. Hay que dejar en la cuneta al Manchester City (en cuartos el sábado), que viene de eliminar al Real Madrid", indicó el dirigente.

El Lyon logró la gesta de eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos (1-0, 1-2), pero los galos no son favoritos en cuartos, el 15 de agosto en Lisboa, ante un Manchester City que viene de eliminar al Real Madrid.

El Lyon no se clasificó a la próxima edición de la Champions vía Ligue 1, por lo que sus opciones de disputar la próxima edición pasan por ganar la final de Lisboa.

Su presidente criticó a la Liga Profesional de Fútbol francés (LFP), que decidió en abril zanjar la Ligue 1 debido a la pandemia de coronavirus.

Publicidad

"No hay derecho a detener un campeonato cuando hay tanto en juego, a parar un campeonato cuando los otros países no paran. Es una injusticia profunda y no lo perdonaré", confesó.

"Es un escándalo absoluto", insistió.

Lorenzo Insigne no cree que el Barcelona fue superior al Nápoles: "Aprovecharon las oportunidades"

Aulas estimó en 100 millones de euros la cifra que dejó de ingresar su club en esta temporada atípica.

Publicidad

"Los 8-9 millones de euros ganados por el partido de la Juve no son nada. Si hubiese habido un partido con público en casa, habríamos sacado entre 6 o 7 millones. Estamos hablando de 15 a 20 millones máximo, a comparar con los 100 millones perdidos", calculó.