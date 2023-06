Lautaro Martínez, el heredero de Diego Milito que guiará al Inter en la final de la Champions League

Hace trece años, Diego Milito hizo historia con el Inter al tumbar con un doblete al Bayern de Múnich que dio la tercera Champions League al combinado 'nerazzurro'. Este sábado, será su heredero Lautaro Martínez, el jugador interista diferencial, el encargado de completar la gesta ante el Manchester City y portar la cuarta a Milán.

Diego Milito (1979) y Lautaro Martínez (1997) no solo comparten nacionalidad, posición y el haber recibido el cariño de su afición vistiendo la camiseta del Inter. El 'Príncipe' Milito y el 'Toro' Martínez también jugaron en el Racing Club argentino. Es más, el debut como profesional de Lautaro en 'La Academia' (así se conoce al Racing), un 30 de octubre de 2015, dejó una imagen curiosa que fue un preaviso de que las carreras de ambos estarían ligadas de por vida.

Y es que el 'Toro' ingresó en el campo en sustitución de Milito, que estaba ya en sus últimos momentos como futbolista profesional. Convivieron poco en el campo, pero el 'Príncipe', que colgó las botas en 2016, se quedó asombrado con el joven Lautaro. Tanto que fue parte clave en su decisión de irse al Inter.

"El Atlético de Madrid ya se había presentado con una oferta que no convenció al presidente de Racing. Entonces llamé a Javier Zanetti (actual vicepresidente del Inter) para hablarle de la oportunidad y Piero Ausilio (por aquel entonces director deportivo 'neroazzurro') vino enseguida. El Inter hizo un gran trabajo, vino a Argentina y nos hicieron la oferta, fue muy rápido", desveló el propio Milito en una charla con el italiano Christian Vieri.

Dos carreras que podrían ser todavía más similares si el de Bahía Blanca consigue levantar la que sería la cuarta 'orejona' del Inter, emulando a su mentor en aquella mágica noche de 2010 en el Santiago Bernabéu que Lautaro vio por la televisión con tan solo 13 años, sin saber que unos años más tarde tendría la oportunidad de repetir la imagen.

Lautaro es ahora un jugador muy diferente al que llegó a Milán hace cinco temporadas. Mucho más maduro, ha encontrado esta temporada el equilibrio para sacar su máximo rendimiento. Y las opciones de un Inter que claramente no es favorito pasan por una buena actuación suya.

Lautaro Martínez, delantero del Inter - Foto: AFP

"Estoy pasando un gran momento física y mentalmente. Estoy muy bien. Mi familia me acompaña, mis amigos, la gente que me quiere ver bien y la gente del club desde el primer momento me ha hecho sentir como si fuera parte de esta familia desde chico. Y eso es muy importante", desveló el pasado 16 de mayo, pocos minutos después de meter al Inter en la final con un tanto ante el Milan en un Giuseppe Meazza (San Siro) teñido de azul y negro.

En el Mundial de Qatar 2022, Lautaro empezó siendo el acompañante de Leo Messi en el once, pero Julián Álvarez le ganó la batalla y le relegó a los minutos finales. Una experiencia positiva por la conquista de la Copa del Mundo, pero que no evita que el 'Toro' quiera demostrar que puede ser titular en la albiceleste.

El ariete argentino podría, además, conseguir en una sola temporada el sueño de muchos futbolistas. Solo once futbolistas han conseguido el doblete Mundial-'Champions' en la misma campaña, algo que en esta ocasión está al alcance, curiosamente, de Lautaro y Julián Álvarez.

Lautaro Martínez está llamado a ser el heredero de su ídolo Diego Milito, el héroe de 2010, y Estambul le ha brindado la oportunidad y el escenario perfecto. Líder absoluto de los 'nerazzurri', Lautaro centrará toda la atención de la defensa del City.

El 'Toro', la pieza clave por la que pasan las esperanzas de victoria, es el hombre que guiará desde el verde a los suyos hacia la gesta de batir al gigante inglés, hacia la conquista de la cuarta 'orejona' de la historia interista, con la que dejaría un legado y un recuerdo imborrable en Milán.