Lautaro Martínez ya piensa en lo que viene: “En la final de la Champions League daremos el máximo”

El argentino Lautaro Martínez, autor del único gol de la vuelta de semifinales de Liga de Campeones que sentenció la eliminatoria (1-0, 3-0 global) y que llevó al Inter a la final de Estambul, aseguró que su equipo dará "el máximo en la final"

"Hay muchas cosas detrás de esta eliminatoria, hemos hecho un trabajo perfecto, todo el equipo", declaró a Sky Sports Ialia el ariete argentino al terminar el partido.

"La unión del grupo es lo más importante, lo viví en el mundial. El ir todos juntos por el mismo camino... eso es lo más importante", añadió.

El campeón del mundo fue de los mejores de la eliminatoria: "Siempre lo he dicho, cada vez que juego busco dar lo mejor, dar una mano y mejorar. Después del Mundial, jugar y ganar lo máximo para un jugador, sabía que teníamos una oportunidad importantísima de estar en un final y ahí estamos".

Lautaro no se conforma y prometió presentar batalla: (Las finales no se juegan, se ganan no?, pregunta el periodista) Así es, sea cual sea el rival, jugaremos como el última partido, hemos llegado hasta el final y tenemos que dar el máximo", avisó.

"Hemos sido superiores los dos partidos y es un premio al sacrificio, a la responsabilidad, a las ganas que le hemos puesto en este partido, en esta eliminatoria, en este último mes, que es un calendario importante. El equipo está respondiendo y eso es muy importante".

Además comentó el momento del gol: "Son momentos especiales, únicos, que se disfrutan. Muy feliz por todo lo vivido esta noche que quedará en la historia del fútbol italiano y este gran club", dijo en Movistar.

"Estoy pasando un gran momento física y mentalmente. Estoy muy bien. Mi familia me acompaña, mis amigos, la gente que me quiere ver bien y la gente del club desde el primer momento me ha hecho sentir como si fuera parte de esta familia desde chico. Y eso es muy importante", sentenció.