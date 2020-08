Leon Goretzka: "No me dolió ver a Lionel Messi triste, en realidad lo disfruté"

La victoria 8-2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona sigue dejando sus repercusiones un día después de la tragedia 'Culé'. Primero, los jugadores y técnico del equipo español lamentaron se debacle y no ocultaron su tristeza y frustración. Pero por el lado de los 'Bávaros', todo fue alegría y siguen celebrando su paso a las semifinales de Champions League.

Las imágenes que se han hecho virales y que muestran un profundo desanimo en Lionel Messi durante la humillante goleada, han conmocionado al mundo del fútbol, cosa que no parece ser igual en los jugadores del Bayern Múnich, o al menos en Leon Goretzka.

"No me dolió ver a Messi así. En realidad lo disfruté, me lo he pasado bien", sentenció el mediocampista alemán al término del partido. "Tomará un par de días procesar este resultado. Hoy tenemos que estar muy felices por el resultado. Después de despertarnos y contestar los mensajes en el teléfono, tenemos que concentrarnos", continúo Goretzka.

Ahora, el Bayern Múnich estará pendiente del partido de este sábado entre Manchester City y Lyon, pues de ahí saldrá su rival de las semifinales el día miércoles 19 de agosto en el Estadio da Luz de Lisboa.