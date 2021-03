Leyendas de la Juventus llaman “miedoso” a Cristiano Ronaldo: “Imperdonable, no tiene excusas”

Cristiano Ronaldo está viviendo uno de los mayores fracasos de su carrera, luego de despedirse de la Champions League en los octavos de final por segunda temporada consecutiva, al caer contra el Porto.

Además, la pesadilla del portugués se acrecentó después de que por primea vez en 15 años no pudiera marcar en una eliminatoria europea. Desde su adiós al Real Madrid y su fichaje por Juventus en 2018, no ha pasado de los cuartos de final.

Hugo Rodallega: “Llegar a 120 goles en Europa es un honor, pero no me conformo y quiero más”

Por todo esto, las críticas en Italia no se hicieron esperar. Cristiano Ronaldo está en el ojo del huracán y, para mayor sorpresa, quienes le dan con todo son dos leyendas de la Juventus y del fútbol internacional.

El primero fue Alessandro Del Piero, quien si bien no le echó toda la culpa al portugués; sí afirmó en la prensa de su país que "Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La ‘Juve’ jugó más de una hora 11 contra 10".

Pero el que terminó de poner el último leño al fuego fue Fabio Capello. El técnico italiano no se guardó nada y, sin tapujos, llamó “miedoso” al portugués.

Publicidad

"El primero gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penalti es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave: Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas", sentenció.

Hinchas del PSG lo vuelven a hacer: a punta de fuegos artificiales, no dejaron dormir al Barcelona