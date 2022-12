Liverpool espera no caminar solo cuando reciba al Atlético de Madrid, por Champions

Los dirigidos por Jurgen Klopp cuentan con el apoyo de su publico para remontar la serie de los octavos de final de Liga de Campeones. En la ida, los ‘colchoneros’ ganaron 1-0, en España.

No hay líder más reconocible en el actual Atlético de Madrid que el argentino Diego Simeone, que dirige este miércoles el asalto del conjunto rojiblanco a los cuartos de final de la Liga de Campeones tres años después en Anfield, un estadio legendario, que intimida tanto o más que su equipo local, el Liverpool, y al que llega con una ventaja mínima (1-0) del Metropolitano; aún sólo media hazaña, a la que le queda la parte más compleja.

El desafío todavía es gigantesco para el Atlético y para su técnico, al que se dirigen todas las miradas: ¿Cuál será la propuesta? ¿Qué once alineará? ¿Habrá sorpresa en la alineación? ¿Morata o Diego Costa? ¿Marcos Llorente o Correa? ¿Presión alta o repliegue intensivo? ¿Salida potente o a la expectativa? En Turín, hace un año, fue un equipo irreconocible, que cayó por 3-0. En Múnich, en 2016, resurgió para alcanzar la final con una derrota por 2-1 ante el Bayern. En Londres, en 2014, goleó 1-3 para llegar al duelo decisivo del torneo.

Hay ejemplos suficientes para pensar en el éxito. También, el más reciente, para el fiasco o el aprendizaje de un equipo que ha cambiado mucho desde entonces a ahora y que ya demostró su capacidad para doblegar a cualquiera en el duelo de ida en el Wanda Metropolitano: un 1-0 y una rebelión feroz contra los pronósticos por la que el Atlético vuelve a creer en que todo es posible frente al actual campeón de Europa, aunque la vuelta amplifica el reto hasta límites desconocidos.

Necesita gol el Atlético. "Tenemos que intentar marcar", decía Saúl Ñíguez en la víspera. Un tanto dispara las posibilidades del equipo rojiblanco, porque exige tres de su adversario para eliminarlo, con todo lo que eso supone contra un rival como el conjunto que dirige Simeone, por mucho que la actual temporada esté tan alejada del nivel que se presuponía al equipo en verano, cuando era un aspirante a todo que ahora sólo sobrevive en la Liga de Campeones y en la pugna liguera por el tercer puesto.

Invicto en sus seis últimos compromisos, con marcadores válidos como mínimo para alcanzar la prórroga en 35 de sus 37 resultados de toda la temporada, su rendimiento como visitante está bajo sospecha: de sus 17 encuentros en terreno rival entre todas las competiciones, sin contar la Supercopa de España en campo neutral en Arabia Saudí, venció nada más cuatro, igualó siete y perdió seis, con 14 goles a favor y 17 en contra.

Simeone ya vislumbra, a la vez, el momento de disponer de todos sus efectivos, sin sanciones ni lesiones, por primera vez en toda la temporada para armar un once y una convocatoria. Quizá este miércoles. Está pendiente de Álvaro Morata, duda por un golpe en el muslo; Renan Lodi, que arrastra unas molestias musculares, aunque se le espera en el once titular; y Thomas Lemar, recién restablecido de una baja de tres semanas por una lesión muscular. El técnico ha viajado con todos los futbolistas del primer equipo, 23, a Liverpool para el duelo.

No ha dado pistas sobre el once. Y hay algunas incógnitas. Una en el ataque: Morata o Diego Costa, que aún no ha sido titular desde su vuelta a la competición -precisamente en el choque de ida- después de tres meses fuera por una hernia discal cervical. A Joao Félix, goleador dos veces en los últimos tres partidos, también se le espera en el once titular. Otra combinación, menos probable, podría ser Morata y Diego Costa arriba y Joao en una banda.

En el medio del campo hay tres nombres fijos: Koke Resurrección, Thomas Partey -vuelve al once tras cumplir sanción ante el Sevilla- y Saúl Ñíguez. Falta un cuarto, si Joao juega arriba. Ahí, Ángel Correa -más desborde y más ataque- o Marcos Llorente -más presión y más recuperación- son los que aparentemente tienen más opciones de jugar.

En la defensa, contando con la probable titularidad de Lodi, tras su ausencia ante el Sevilla, son indiscutibles tanto Kieran Trippier, en el lateral derecho, como Felipe Monteiro, en el centro de la defensa. También lo parece Savic, el titular en los últimos ocho encuentros. La alternativa sería José María Giménez, que no ha jugado ninguno de los últimos diez choques, incluidos los cinco más recientes ya recuperado de su lesión. Y la portería es para Jan Oblak, una de las piezas más determinantes para el éxito de la eliminatoria que concluye en Anfield...

Y empezó en el Metropolitano. Allí cayó la invencibilidad del Liverpool mostrada durante prácticamente toda la temporada y desde entonces los ingleses no han recuperado el aura de perfección. Aquel tropiezo en Madrid les ha dejado secuelas. Cedieron ante el Watford en Premier League, su primera derrota de la liga, y se fueron a casa en la FA Cup contra el Chelsea, aunque con un once con muchos suplentes. Además, vencieron con muchos apuros y por la mínima a equipos que luchan por el descenso como West Ham United y Bournemouth.

No parece terminar de salir el sol en Anfield y el Liverpool atraviesa su primer bache de la temporada en el peor momento, cuando les toca levantar un 1-0 ante uno de los equipos más correosos del mundo.

Lo harán, además, con bajas de renombre, como la de Alisson Becker en la portería. El portero brasileño, vital en el crecimiento del equipo desde la final de Kiev en 2018, sufre una lesión muscular y no estará contra el Atlético, dejando la titularidad en manos de Adrián San Miguel. A esto se suma la duda del capitán Jordan Henderson por un problema en los isquiotibiales.

Quien sí se recuperará a tiempo será Andy Robertson, ausente este fin de semana en la Premier.

Pero las bajas no pueden ser un motivo de esperanza para el Atlético. Ya el año pasado contra el Barcelona y un marcador mucho peor (3-0) no contaron con Roberto Firmino y Mohamed Salah y eso no les impidió meterle cuatro al blaugrana y apartarlos de la final de Madrid.

El ambiente de Anfield y el 'You'll Never Walk Alone' tratarán de intimidar a los de Simeone como ya asustaron al Barcelona. Los de Jürgen Klopp acumulan 56 encuentros consecutivos invictos en su campo, desde que cayeron ante el West Bromwich hace más de dos años en la FA Cup.