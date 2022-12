Los herederos de Cafú y Roberto Carlos: Dani Alves y Marcelo se citan en Cardiff

"Son dos wing disfrazados de laterales". La frase, de Marcelo Bielsa, resume el pedigrí futbolístico de Dani Alves (Juventus) y Marcelo (Real Madrid), que se reúnen este sábado en la final de Champions de Cardiff.

"Yo me veo como Marcelo, no como el sucesor de Roberto Carlos. Soy Marcelo y así quiero que me vean". El lateral izquierdo del Real Madrid respondía de esta forma a la ‘AFP’ hace 10 años en Montreal, durante el Mundial Sub-20 de Canadá-2007. El defensa acababa de dejar el Fluminense por el Real Madrid y huía de la comparación.

Publicidad

Cuatro años antes, Dani Alves era el lateral derecho de la selección Sub-20 brasileña en el Mundial de Emiratos-2003. También se le comparaba con Cafú y eso le convertía en aspirante a mejor jugador de torneo.

Cafú había sido un año antes el capitán de la selección que dio a Brasil el pentacampeonato en Corea y Japón-2002.

"Independientemente de ser el mejor jugador, lo más importante es ser campeón del mundo Sub-20. Si te llevas el Balón de Oro y no consigues el título no sirve de nada", afirmó Dani Alves a la AFP en Abu Dabi en aquella ocasión.

Brasil ganaría el título, mientras que el Balón de Oro sería para el emiratí Ismail Matar, pese a que su selección cayó en cuartos.

Publicidad

- Los elogios de Roberto Carlos -

"Yo tenía más potencia que Marcelo, él es más habilidoso, más inteligente. Cuando pisa el balón no se lo quitan. Él tiene más calidad, lo mío era la potencia y el balón parado. Y correr, que también hay que correr", afirmó Roberto Carlos esta temporada.

Publicidad

"Para mí Marcelo es el mejor lateral izquierdo del mundo. Está haciendo historia del Real Madrid y la está haciendo bien. Es uno de los capitanes, un líder", añadió.

"Sabemos la importancia que tiene Marcelo para nuestro equipo. Es un jugador fundamental. Vive el mejor momento de su carrera", confirmó en mayo su técnico, Zinedine Zidane.

Marcelo y Dani Alves, los herederos de Roberto Carlos y Cafú, se miden el sábado en la final de la Liga de Campeones de 2017 en Cardiff.

No pudieron hasta ahora llevar a la Canarinha a un título mundial absoluto, como sus predecesores, pero han tenido una florida carrera a nivel de clubes en Europa, que puede verse enriquecida para uno de los dos el sábado.

Publicidad

Dani Alves, a sus 34 años, buscará su cuarta Champions, tras las tres ganadas con el Barcelona, mientras que Marcelo, de 29, optará a su tercera corona con el Real Madrid.

Dani Alves juega su tercera final contra el Real Madrid y la experiencia no ha sido buena hasta ahora, ya que cayó con el Barcelona ante el equipo blanco en los partidos por el título en la Copa del Rey 2011 y 2014.

Publicidad

- Duelos anteriores en finales -

Solo en 2011 estaba presente Marcelo, al estar lesionado en la de 2014, por lo que esta será la segunda ocasión en que ambos laterales se midan en una final.

Al ir Alves por su derecha y Marcelo por su izquierda tendrán una lucha directa, al ocupar la misma parte del pasillo.

A ambos se les elogia por su capacidad de ataque aunque a veces se les critica por no estar al mismo nivel defensivo, algo en lo que mostró su desacuerdo Rio Ferdinand, exdefensa inglés del Mánchester United y ahora comentarista.

Publicidad

"Alves sigue siendo el mejor en el lateral. Es el mejor con la pelota, defiende cuando lo necesita, lo vimos contra el Barcelona, ​​tenía a Neymar en el bolsillo", comentó Ferdinand.

Aquella eliminatoria de cuartos de final de este año le sirvió a Dani Alves para vengarse de la directiva del Barcelona, que lo dejó irse al no querer renovarle por dos años, como pedía el jugador bahiano.

Publicidad

Marcelo puede presumir del elogio que le lanzó hace unos años Diego Maradona. "Sin contar a Messi y Cristiano Ronaldo, Marcelo es el mejor jugador de la liga española, sin duda", dijo el astro argentino.

El sábado en Cardiff, uno de los dos saldrá victorioso de este atractivo duelo de laterales brasileños a la antigua usanza.