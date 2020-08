Lothar Matthäus y su elogio a Robert Lewandowski: “Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero”

Previo al encuentro entre Bayern Múnich y Barcelona, Lothar Matthäus dio unas declaraciones que generaron polémica en Europa por afirmar que Robert Lewandowski es el mejor jugador del mundo, incluso superando a Leonel Messi, a quien enfrentará el próximo viernes en Lisboa.

“Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero”, puntualizó el alemán en entrevista dada a Sky Sport.

Además, el entrenador alemán afirma que el Barcelona no es igual de fuerte a como lo era antes y cree que Messi solo no podrá contra todo el equipo ‘bávaro’, declaró el Matthäus, quien cree que el conjunto de Múnich tendría que hacer las cosas muy mal para que no pasaran a las semifinales de la Champions League.

“Creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona”, finalizando así la entrevista.

De esta manera se aumenta la polémica en la previa de lo que será un nuevo duelo entre españoles y alemanes.