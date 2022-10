Lucas Vásquez: ''Ganar una Champions es muy difícil, no creemos que es por suerte ni casualidad''

Lucas Vázquez, defensa del Real Madrid , respondió a lo que dijo hace unos días Xavi Hernández , entrenador del Barcelona , que afirmó que la Liga de Campeones no la gana siempre el mejor equipo, y, como vigente campeón, aseguró que "no es por suerte ni casualidad" el ciclo de éxitos que protagoniza el conjunto blanco en Europa.

"Son cosas que estamos escuchando muy a menudo ahora. Al final es complicado porque nosotros creemos que ganar una Champions no es por suerte ni casualidad. Ganarla es muy difícil y conseguir tantas en los últimos años es un orgullo y estamos muy contentos. Lo que opinen fuera no nos importa mucho", señaló en Varsovia, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk.

"No nos molesta que no nos vean como favoritos. El año pasado no se contaba con nosotros y acabamos ganando la Champions. Lo importante es ganarla como estamos haciendo los últimos años", añadió.

Lucas Vázquez confirmó que está "recuperado" para ser titular contra el Shakhtar "y con buenas sensaciones", una vez dejada atrás una lesión muscular, y destacó la importancia de este partido antes de encarar el clásico del fútbol español ante el Barcelona.

"Es un paso muy importante para nosotros el hecho de que si ganamos mañana (martes) dejamos la clasificación cerrada. Es algo difícil de conseguir, estamos haciendo las cosas muy bien y estamos muy contentos con el camino que llevamos en la temporada", valoró.

"Es inevitable mirar al clásico, todos tenemos en el punto de mira un partido tan importante, pero nos centramos en el partido de mañana porque es importante para dar un paso hacia los octavos", añadió.

Lucas reconoció que ya se siente lateral derecho, tras retrasar su demarcación las últimas temporadas por las necesidades de su equipo: "A día de hoy la verdad es que me considero lateral derecho, he tenido un período de adaptación y ahora me encuentro muy cómodo jugando en esa posición y disfrutando mucho del fútbol".

Lamentó la situación que viven los jugadores ucranianos del Shakhtar con los ataques que sufre su país en plena invasión rusa: "Sería muy complicado vivir la situación que están viviendo. Les deseamos que todo termine lo antes posible y de la mejor manera".

Y se desmarcó de lo que ocurra con el Barcelona en la Liga de Campeones, con un partido decisivo ante el Inter de Milán previo al clásico en el Santiago Bernabéu. "Nosotros nos preocupamos de lo nuestro y si mañana (martes) ganamos conseguimos la clasificación, que es importante a falta de dos jornadas".