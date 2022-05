Luis Díaz no olvida a su país: le envió un mensaje a Colombia, previo a la final de Champions League

Mucho se ha hablado del buen nivel de Luis Díaz en la cancha, de su técnica, la velocidad al encarar, su influencia dentro del Liverpool, los aportes en ataque y defensa, en fin, pero si algo lo ha caracterizado siempre, a lo largo de su carrera y de su vida, es la gran humildad que tiene.

De hecho, para quienes lo conocen y son más cercanos al guajiro, coinciden en que esa forma de ser, sumado al excelente profesional que es, lo han llevado a estar donde está, habiendo brillando el Barranquilla FC; Junior de Barranquilla; Porto y; ahora en los 'reds', en Inglaterra.

Y cuanta razón tienen porque, justo en la previa de la final de la Champions League, donde el club comandado por Jurgen Klopp medirá fuerzas contra Real Madrid, 'Lucho' habló y no se olvidó de su país, enviando unas emotivas palabras, que llenan los corazones de millones.

"Sé que tengo su apoyo (de Colombia) al 100%, trataré de representarlos de la mejor manera y salir por la victoria", expresó en declaraciones recogidas por el medio, 'Liverpool Echo', especializado en hacerle seguimiento a este equipo, que va por una nueva consagración.

¿Quién es el jugador que más le gusta del Real Madrid a Luis Díaz?

"¿Quiénes son los mejores jugadores del Real Madrid? No sé, no es fácil elegir uno, pero creo que Karim Benzema, Vinicius y debo confesar que me gusta mucho Toni Kroos", fueron otras de las declaraciones del delantero colombiano, de última hora y en la antesala del importante compromiso.

¿Hora y dónde ver Liverpool vs. Real Madrid, en la final de Champions League?

El partido entre Liverpool y Real Madrid se tiene programado para el próximo sábado 28 de mayo de 2022, en la cancha del Stade de France, en la ciudad de París. Será a las 2 de la tarde, hora de Colombia. En televisión se podrá ver EN VIVO en Star + y en ESPN.