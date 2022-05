Luis Díaz se la jugó, previo a la final de Champions League: eligió al mejor jugador del Real Madrid

La Champions League 2021/22 está a punto de culminar. Este sábado 28 de mayo, en el Stade de France, en París, Liverpool y Real Madrid se verán las caras, en busca de conocer al nuevo campeón y quien ocupará el trono de Chelsea, que no logró defender su corona como, seguramente, esperaba hacerlo.

Por eso, a pocas horas de que ruede el balón en Francia, las reacciones, opiniones, repercusiones y demás, aparecen con mucha más frecuencia. En esta ocasión, por parte de una de las figuras de los 'reds' y orgullo de nuestro país, hablamos de Luis Díaz, quien va por su primer título en este certamen.

En unas palabras publicadas por el medio 'Liverpool Echo', especializado en hacerle seguimiento al equipo, actualmente dirigido por Jurgen Klopp, el delantero guajiro destapó sus cartas y se comprometió. Y es que, en una de sus respuestas, eligió al jugador de los 'merengues' que más le gusta en cancha.

“Claramente, sabemos lo que tiene Real Madrid, el gran equipo que es y la experiencia que tiene, pero también sabemos que tenemos una gran plantilla, un buen juego y vamos a contrarrestar lo que hacen", afirmó de entrada, haciendo un muy corto análisis de lo que podría ser dicho compromiso.

Sin embargo, las declaraciones de mayor impacto llegaron después. "¿Quiénes son los mejores jugadores del Real Madrid? No sé, no es fácil, pero creo que Karim Benzema, Vinicius y debo confesar que me gusta mucho Toni Kroos", sentenció el atacante colombiano.

¿Hora y dónde ver Liverpool vs. Real Madrid, en la final de Champions League?

El partido entre Liverpool y Real Madrid se tiene programado para el próximo sábado 28 de mayo de 2022, en la cancha del Stade de France, en la ciudad de París. Será a las 2 de la tarde, hora de Colombia. En televisión se podrá ver EN VIVO en Star + y en ESPN.