Luis Díaz: "Siempre he soñado con ganar la Champions League y más contra un club como Real Madrid"

El pasado mes de enero se confirmó la llegada de Luis Díaz a Liverpool. Desde entonces, el guajiro asumió el reto con gran profesionalismo, altura y ha respondido de gran manera en la cancha, dejando siempre el nombre de Colombia en lo más alto, con su buen nivel.

De la mano de su excelente fútbol y humilidad, se ganó un lugar en la titular, ha recibido el respaldo del cuerpo técnico, en cabeza de Jurgen Klopp, ha tenido todo el cariño de la hinchada y, por último, la 'lluvia' de elogios del mundo entero no se ha hecho esperar.

"Siempre he soñado con ganar la Champions League, más aún contra un equipo como Real Madrid, estoy viviendo un gran sueño. Quiero aprovechar estos momentos y ser feliz", declaró 'Lucho', previo a la gran final de este certamen, que será el sábado 28 de mayo.

Pero no fue lo único a lo que hizo referencia. Consciente de que será un compromiso bastante parejo, afirmó que "aquí no hay favoritos. Sabemos que una final se disputa minuto a minuto. Daremos el 100%. Sabemos lo que tenemos que hacer", dejando clara su posición.

Por último, el delantero colombiano expresó que no es la máxima figura del Liverpool, en una muestra más de su enorme humildad, que siempre lo ha caracterizado y una de las razones por las que ha llegado tan lejos y no ha tocado aún techo, en su carrera.

"No, no lo creo. Considero que todos estamos en muy buena forma para competir a un alto nivel, no solo yo. Todos en el equipo están en buena forma. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla como siempre", sentenció en unas palabras recogidas por 'Liverpool Echo'.

