Este martes Atalanta visitó el estadio Alfredo Di Stefano para jugar contra Real Madrid . Los españoles vencieron 3-1, pero el tanto del descuento de los italianos fue obra de Luis Fernando Muriel .

Precisamente, tras el partido en el escenario de la sede deportiva del cuadro blanco, el atacante atlanticense se refirió a los puntos que significaron la eliminación de su equipo de la competencia internacional.

Vea el gol de Luis Fernando Muriel hoy, Real Madrid vs Atalanta, en la Champions League

“Cuando se juega con estos equipos hay que hacer casi que los partidos perfectos. En los dos partidos, cometimos algunos errores que nos costaron esta eliminación. Siempre quisimos hacer nuestro juego, presionamos, creamos ocasiones. Pero cuando se cometen errores con equipos como el Real Madrid te cobran siempre”, dijo el colombiano.

También habló de su gol, sin embargo, le restó importancia teniendo en cuenta el marcador final: “en el momento del gol no pensé nada. En ese momento del gol, no significaba nada. En los últimos minutos querría probar algo diferente, pero faltaba muy poco tiempo. Personalmente es lindo, pero es algo que no sabe a nada luego de la eliminación”.

Real Madrid 3- Atalanta 1: no alcanzó el golazo de Luis Fernando Muriel, ni la entrada de Zapata

Por ahora, Atalanta se prepara para enfrentar a Hellas Verona, por la Liga de Italia, este domingo 21 de marzo, como visitante.