Mateus Uribe: "Estoy agradecido con Porto, me ayudan a estar en la Selección Colombia"

Mateus Uribe es uno de los titulares indiscutibles en el Porto, de Portugal, y su buen nivel hace que sea de confiar para su entrenador Sergio Conceincao.

En la segunda jornada de la Champions League, los 'dragones' cayeron 1-5 contra Liverpool, uno de los clubes más importantes del 'viejo continente', y el jugador colombiano habló sobre lo que fue esa lamentable noche para los portugueses, en rueda de prensa previa al partido contra Milan.

"contra este tipo de rivales puedes perder, lo que no puedes perder es la identidad de juego. Nosotros no hicimos un gran juego contra el Liverpool y no es a lo que Porto está caracterizado. Lo que debemos mostrar es lo que nos identifica sea cual sea el rival. Ellos tienen la necesidad como nosotros y esperamos estar a la altura para sacar un resultado favorable", dijo.

Sobre su próximo rival también se expresó y resaltó un jugador en especial en los italianos.

"Sabemos que Zlatan es un gran profesional y el referente que es, pero un equipo no es de un solo jugador. Nosotros pensamos en lo que podemos hacer en el campo de juego, en nuestras virtudes. Debemos es salir a mostrar lo que Porto es. Queremos seguir en esta competencia europea y estos partidos dan este plus, tenemos plantel para dar mucho más", agregó.

Y no quiso dejar de lado todo el apoyo que ha recibido en territorio 'luso' desde su llegada, en 2019.

"Estoy agradecido con el club, el cuerpo técnico y los jugadores porque me han hecho sentir en casa desde que llegué. Vine a Porto a aportar mi granito de arena y ha sido importante para crecer, me ha ayudado ha estar en la Selección de mi país, me siento importante y cada día aprendo más", concluyó.

Porto recibirá a Milan, este martes, a partir de las 2 de la tarde -hora de nuestro país- y Mateus Uribe y Luis Díaz esperan darle una nueva alegría a todos sus aficionados en Portugal.