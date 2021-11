Mateus Uribe no fue titular en el Porto porque "no mostró signos positivos en el calentamiento"

"Mateus Uribe no mostró signos positivos en el calentamiento del FC Porto y acabó siendo sustituido por Grujic en el once inicial", fue la información que compartió 'O Jogo' hace minutos, tras conocer que el colombiano no sería inicialista en los 'dragones azules', frente al AC Milan.

Inicialmente, el jugador apareció como titular, pero no se sintió bien físicamente y debió darle paso a Grujic.

"El centrocampista internacional colombiano fue seleccionado inicialmente por Sérgio Conceição para el encuentro con el Milan, pero dejó los ejercicios que precedieron al partido antes", agregaron en el medio portugués.

En ese orden de ideas, el compromiso arrancó sin la presencia de Mateus Uribe en el campo de juego de Italia.