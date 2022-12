"Me afectan cero las críticas": Luis Enrique Martínez

El entrenador del Barcelona, muy cuestionado tras la derrota 4-0 en casa del PSG en la ida de los octavos de la Champions, dejó claro que no escucha los comentarios de la prensa.

"Me afectan cero las críticas, sino no podría estar en este cargo y estar aquí sentado desde ya tres años", declaró el técnico al ser preguntado si se sentía señalado por la debacle de París, en su primera conferencia de prensa desde entonces, previa al partido del domingo frente al Leganés.

"No miro ni me interesa nade de lo que se pueda opinar. Los primeros que hacemos autocrítica somos nosotros, que analizamos el partido en profundidad, los que intentamos buscar soluciones. Otra cosa es poder conseguirlo o no", añadió.

"El resto, lo que forma parte de este circo, afortunadamente hay una distancia considerable entre vosotros y mi persona", aseguró.

"No he escuchado nada, no os escucho nunca, imagínate en una semana como ésta. No me acerco a diez pasos de un televisor o una radio ni borracho. No tengo ni ganas de comentar, me centro en mi trabajo", insistió.

El técnico también declaró que la derrota en París y presumible eliminación en octavos de la Champions "no tiene nada que ver" con su decisión de continuar o no en el banquillo azulgrana la próxima temporada. "No he tomado todavía la decisión".

Luis Enrique volvió a manifestar que el PSG "fue superior, mereció más y el resultado, además de justo, hubiera podido ser mayor, es la realidad".

Y que desde la misma noche del martes ya está pensando en qué hacer para tratar de remontar la eliminatoria, "aunque quedan cuatro partidos hasta entonces y habrá tiempo de hablar de ello".