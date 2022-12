Medhi Benatia: "Quizás le toqué con el muslo, pero no fue para hacerle la falta"

El jugador francés al servicio de la Juventus habló de la polémica falta sobre Lucas Vásquez, que al final decidió el paso de Real Madrid a la semifinal de Champions.

El escándalo sigue en Europa por el penalti pitado por el árbitro Michael Oliver y que significó el 1-3 definitivo del duelo entre Real Madrid y Juventus, que selló el paso de los blancos a la semifinal de la Champions League.

Por el lado de los italianos, el protagonista de dicha acción fue Benatia, quien dio las explicaciones del caso.

Así manifestó que "he hecho todo lo que he podido para no tocarle. Quizás le toqué con el muslo, pero no fue para hacerle la falta, aunque esto es un deporte de contacto”.

El futbolista francés se mostró contrariado y así comentó: "He jugado muchos partidos a lo largo de mi carrera y he visto muchos más por la tele. No se puede pitar un penalti así. Es decepcionante para nosotros. Visto los esfuerzos que hemos hecho, era un partido que debía acabar en la prórroga. Estoy orgulloso de mi equipo, de la reacción que hemos tenido. Estoy decepcionado cada vez del mundo del fútbol, pero cuando haces esfuerzos así no puedes encajar un penalti así en el minuto 93".

