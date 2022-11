Mohamed Salah y Kylian Mbappé, los goleadores de la fase de grupos de Champions League

Mohamed Salah , con menos acierto del habitual en la Premier League con el Liverpool , brilla en lab, competición en la que se divierte y cuya clasificación de máximos goleadores lidera con siete tantos junto a Kylian Mbappé , que en la última jornada igualó al delantero egipcio con un tanto al Juventus.

Ambos comparten la primera posición tras el final de la fase de grupos. Sacan dos tantos de ventaja a sus perseguidores: Robert Lewandowski (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City), y Mehdi Taremi (Oporto). Y, los dos, tienen diferentes sensaciones con sus tantos en la Liga de Campeones.

Los cuatro goles de Salah en la Premier League no le permitirán competir por el trofeo de máximo goleador de Inglaterra. Está a años luz de Haaland, que suma 17 y son muchos los jugadores que están por delante del delantero egipcio. Sin embargo, en Europa, Salah brilla y ha sido importante en la clasificación del Liverpool para la siguiente fase.

Salah celebró tantos ante el Nápoles, el Ajax y el Rangers. El conjunto escocés recibió hasta cuatro, mientras que el neerlandés encajó dos. Las víctimas de Mbappe fueron el Maccabi (3), el Benfica y el Juventus (3) y, al contrario que Salah, sus goles sirvieron para dar continuidad al gran curso que por ahora ha firmado en la Ligue 1, donde suma once tantos.

Por detrás, Haaland se quedó sin marcar en la última jornada porque estaba lesionado. Lewandowski, con molestias en la espalda, tampoco jugó con el Barcelona. Y ya no sumará más partidos en la Liga de Campeones, lo hará en la Liga Europa después de la eliminación de su equipo. El otro invitado a la cifra de cinco tantos, Taremi, seguirá en la pelea después de la clasificación del Oporto.

Con cuatro tantos, aparece por primera vez el nombre de uno de los jugadores del vigente campeón: Vinícius llegó a esa cifra con el tanto que marcó al Celtic en la última jornada. Igualó a Kudus (Ajax), Sané (Bayern), Bellingham (Borussia Dortmund), Joao Mario (Benfica), Rapadori y Simeone (Nápoles), Messi (París Saint-Germain). También se apuntó Giroud, que con un doblete para el Milan frente al Salzsburgo, entró en el club de los cuatro.

- Con 7 goles: Salah (EGY) (Liverpool); Mbappé (FRA) (París Saint-Germain).

- Con 5 goles: Lewandowski (POL) (Barcelona); Haaland (NOR) (Manchester City); Taremi (2p) (IRN) (Oporto).

- Con 4 goles: Kudus (GHA) (Ajax); Sané (Bayern Múnich); Joao Mario (2p) (Benfica) Bellingham (ING) (Borussia Dortmund); Raspadori y Simeone (ARG) (Nápoles); Giroud (1p) (FRA) (Milan); Messi (París Saint-Germain); Vinícius Júnior (BRA) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Ferran Torres (Barcelona); Mané (SEN) y ChoupoMoting (CAM) (Bayern Múnich); Rafa Silva (Benfica); Kamada (JPN) (Eintracht); Dzeko (BIH) (Inter); Nkunku (FRA) y André Silva (Leipzig); Darwin Núñez (URU) (Liverpool); Zielinski (1p) (POL) (Nápoles); Rodrygo (BRA) (2p) (Real Madrid); Okafor (1p) (SUI) (Salzsburgo); Mudryk (Shakhtar).

- Con 2 goles: Berghuis y Bergwijn (1p) (Ajax); Diaby (FRA) (Bayer Leverkusen); Goretzka y Pavard (FRA) (Bayern Múnich); Grimaldo (ESP) (Benfica); Guerreiro (POR) (Borussia Dortmund); Jota (POR) (Celtic); Sowah (GHA) y Jutglà (1p) (ESP) (Club Brujas); Aubameyang (GAB) y Sterling (Chelsea); Orsic (Dinamo Zagreb); Kolo Muani (FRA) (Eintracht); McKennier (USA) y Milik (POL) (Juventus); Werner (Leipzig); Elliott, Firmino (BRA) (Liverpool); Atzili, Chery (SUR) (1p) y Seck (SEN) (Maccabi Haifa); Julián Álvarez (ARG), Mahrez (ALG) (Manchester City); Saelemaekers (BEL) (Milan); Kvaratshelia (GEO) (Nápoles); Alexis Sánchez (CHI), Mbemba (CON) y Guendouzi (1p) (Olympique Marsella); Galeno (BRA) y Eustaquio (CAN) (Oporto); Neymar (BRA) (París Saint-Germain); Chory (Plzen); Modric (CRO) (1p), Asensio y Valverde (URU) (Real Madrid); Zubkov y Shved (Shakhtar); En-Nesyri (MAR) (Sevilla); Edwards (ING), Arthur Gomes (BRA) y Trincao (Sporting); Song Heung-Min (KOR) y Richarlison (BRA) (Tottenham).

- Con 1 gol: Conceiçao ( POR), Klassen y Álvarez (MEX) (Ajax); Carrasco (BEL), Griezmann (FRA), Hermoso y De Paul (ARG) (Atlético de Madrid); Dembélé (FRA), Marcos Alonso, Kessie (CIV) y Pablo Torre (Barcelona); Andrich y Hudson-Odoi (ING) (Bayer Leverkusen); Gnabry, Müller y Lucas Hernández (FRA) (Bayern Múnich); Henrique Araujo, Rafa Silva, Gonçalo Ramos, Musa (CRO), Neres (BRA) y Antonio Silva (Benfica); Brandt, Reus, Thorgan Hazard (BEL) y Adeyemi (Borussia Dortmund); Giakoumakis (GRE) (Celtic); James, Fofana (FRA), Havertz (ALE), Zakaria (SUI), Jorginho (1p) (ITA) y Kovacic (CRO) (Chelsea); Skov Olsen (DIN), Nusa (NOR) y Sylla (CIV) (Club Brujas); Haraldsson (ISL) (Copenhague); Ljunicic (AUT) y Petkovic (Dinamo Zagreb); Alidou, y Lindstrom (DIN) (Eintracht); Lautaro Martínez (ARG), Calhanoglu (TUR), Barella, Dumfries (NED), Gosens (ALE), Lukaku (BEL) y Mkhitaryan (ARM); Vlahovic (SRB), Bonucci y Kean (Juventus); Szboszlai (HUN, Simakan (FRA), Forsberg (SUE) y Gvardiol (CRO) (Leipzig); Alexander-Arnold, Luis Díaz (COL) y Matip (CAM) (Liverpool); David (Maccabi Haifa); Foden, Lewis, Rubén Días (POR), Stones (Manchester City); Leao (POR), Gabbia, Krunic (BIH), Messias (BRA) y Pobega (Milan); Zambo (CAM), Di Lorenzo, Ndombele (FRA), Lozano (México), Osimhen (NIG), Ostigard (NOR) y Politano (1p) (Nápoles); Harit (MAR) y Balerdi (ARG) (Olympique Marsella); Evanilson (BRA), Uribe (1p) (COL) y Zaidu (NIG) (Oporto); Vlkanova, Kliment y Sykora (Plzen); Soler (ESP) y Nuno Mendes (POR) (París Saint-Germain); Arfield (CAN) y Tavernier (ING) (Rangers); Hazard (BEL) y Rüdiger (ALE); Adamu y Seiwald (Salzburgo); Isco, Montiel (ARG), Rafa Mir y Nianzou (FRA) (Sevilla); Traore (BKF) (Shakhtar); Paulinho y Nuno Santos (Sporting); Hojbjerg (DIN), Kane (1p), Bentancur (URU) y Lenglet (FRA) (Tottenham).

- En propia meta: Pereira (Benfica al PSG); Goldberg (París Saint-Germain al Maccabi Haifa); Marcano (Oporto al Atlético de Madrid); Valeriy Bondar (Shakhtar al Leipzig).