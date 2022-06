Mohamed Salah y la final contra Real Madrid: "Liverpool mereció ganar"

Las repercusiones sobre la final de la Champions League no paran, por lo que fue el vibrante partido entre Liverpool y Real Madrid, que dejó como ganador a los españoles, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el Stade de France, de París.

Ahora, el que se sumó a la conversación fue Mohamed Salah, quien recordó las oportunidades que tuvo frente a un Thibaut Courtois que atajó de todo en el partido definitivo para que los 'merengues' celebraran con su público.

"Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Tuve dos o tres bastante claras pero Thibaut Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, el Real Madrid lo contrató para eso. Era su noche", aseguró en charla con 'France Football'.

Sobre el sistema de juego de Liverpool, que atrae a muchas personas alrededor del planeta, el atacante también habló y destacó los puntos más importantes de lo que hace la plantilla del cuadro inglés, desde que está bajo el mando de Jurgen Klopp.

"En el Liverpool, todos corren para los demás. Si no lucho por la defensa, ellos no lucharán por mí. Tengo que ser un ejemplo, ser el primero en presionar, sacrificarme por el equipo", añadió.

De otro lado, también tocó el tema del 'Balón de Oro', que no ha podido ganar hasta el momento y sueña con ser el segundo africano en toda la historia de este deporte en obtenerlo.

"Quiero ganarlo para unirme a George Weah, el único africano. Es cierto que me impactó mi clasificación de 2021 por ser séptimo. Para este año, la derrota contra el Real Madrid es una desventaja, incluso si hice un buen partido en la final. Pero no cancela todo lo que he logrado durante meses. Esperemos el voto del jurado. Y si no soy Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo", concluyó.