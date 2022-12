Mourinho: "De Gea es el mejor portero del mundo, tenemos que quedárnoslo"

El portero español fue clave este martes para que el Manchester United venciera 1-0 a Young Boys, en la Champions League.

José Mourinho, técnico del Manchester United, ensalzó este martes la figura de David de Gea, salvador en la victoria por 1-0 ante el Young Boys, y le calificó como el mejor portero del mundo.

"Él es el mejor portero del mundo. Si nuestra ambición es ser los mejores, tenemos que quedarnos con él", aseguró el portugués en rueda de prensa, en referencia a que De Gea termina contrato al final de esta temporada.

El portero español salvó a los suyos en la segunda parte, con una manopla milagrosa que sacó el balón de la línea de gol, cuando los jugadores suizos ya celebraban el tanto.

Con esta victoria, refrendada por el gol de Marouane Fellaini en el tiempo de descuento, el United logró clasificarse para los octavos de final del torneo continental.

"No jugamos para estar en problemas hasta el último minuto. Fue frustrante que no marcáramos. Mis jugadores estaban muy cansados al final. Sin la parada de De Gea no habríamos marcado", explicó.

"Estar en octavos es un logro, no un gran logro ni uno fantástico, pero es un logro. Hay mejores equipos que nosotros, equipos con más calidad y ambiciones realistas. Cuando un equipo llega a cuartos de final, todo puede pasar", añadió el técnico del United en rueda de prensa.