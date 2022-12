Neymar, con elogios para Edinson Cavani: “Marcó y todos nos vamos felices, él es el ‘matador’”

El astro brasileño del PSG destacó que el uruguayo “es un excelente tirador de penaltis” y que fue bueno que también pudiera anotar en la goleada 5-0 sobre el Galatasaray, este miércoles, por la Champions League.

El astro brasileño Neymar festejó este miércoles la victoria 5-0 del París Saint-Germain sobre el Galatasaray en la Liga de Campeones y destacó que su compañero Edinson Cavani pudo marcar un tanto de penal, el que supuso el último gol del partido en el minuto 83.

El tanto, estima 'Ney', dará confianza al uruguayo, relegado a un papel secundario en las últimas semanas.

"Edinson Cavani es un excelente tirador de penales, un gran jugador. Es el Matador", declaró Neymar a la cadena francesa RMC Sport.

"Lo único que le faltaba era marcar. Así ha podido marcar y todo el mundo se va feliz", añadió el número 10 del PSG.

Neymar hizo un gran partido este miércoles, pese a que el PSG no se jugaba nada en esta ocasión, al tener ya asegurado el liderato del grupo A y el pasaje a octavos.

"Lo que me hace feliz es jugar al fútbol", explicó a RMC. "Lo que me gusta es jugar en un estadio así. No importa dónde estoy. Mientras haya dos palos, un balón, unos compañeros... Ya tengo todo lo que me hace falta", sonrió.

Neymar firmó otro de los tantos del PSG ante el Galatasaray. Los otros llevaron la firma del argentino Mauro Icardi, el español Pablo Sarabia y el francés Kylian Mbappé.