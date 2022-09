Neymar le pide respeto al árbitro del Maccabi Haifa vs. PSG: vea la queja del brasileño

La estrella brasileña Neymar criticó este jueves en redes sociales al árbitro del partido de Champions League del Maccabi Haifa - PSG, Daniel Siebert, denunciando "una falta de respeto" después de haber sido amonestado por la celebración de su gol al final del partido.

Autor de la tercera diana de los parisinos, Neymar lo festejó, como lleva haciendo desde el inicio de temporada, haciendo una mueca y sacando la lengua.

"Falta total de respeto al atleta. Este tipo de cosas no puede pasar. Me sacan amarilla simplemente por no haber hecho nada y me siguen perjudicando", escribió en Twitter.

El brasileño también publicó un vídeo en Instagram en la que declara que "el fútbol es cada vez más aburrido".

"Me sacan una amarilla por una celebración, no es solo a mí, pero no lo entiendo", añadió.

Al ser preguntado por la cartulina amarilla al final del partido, el entrenador del PSG, Christophe Galtier, explicó haber "hablado con el árbitro", considerando la amonestación como "muy, muy severa".

Neymar ya se enzarzó contra los árbitros en 2019 después de la eliminación del PSG en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United por un penal señalado en los últimos segundos de la vuelta en el Parque de los Príncipes, por mano de Presnel Kimpembe.

"Es una vergüenza", lanzó el número '10' en Instagram. "Han puesto a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para mirarlo a cámara lenta. ¡No puede ser! ¿Cómo puede poner la mano en su espalda?".

Después de la apertura de una investigación disciplinaria por la UEFA, fue sancionado con tres partidos, sanción que fue confirmada en apelación.

Esta es la publicación de Neymar en sus redes sociales:

El París Saint Germain superó 1- al Maccabi Haifa el miércoles anterior, en juego de la segunda jornada del grupo H de la Champions League. Los goles del cuadro francés fueron obra de Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.