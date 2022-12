"No estoy todavía al 100%, pero trabajo para estar en la final”: Gareth Bale

El delantero del Real Madrid reconoció que Isco ha jugado muy bien, sin embargo, espera disputar el partido, de este sábado, frente a Juventus en Cardiff.

"No estoy todavía al 100%, pero trabajo para estar disponible para la final", que se juega en su ciudad natal, explicó el galés a los periodistas en el día abierto a la prensa con vistas a ese encuentro.

"No he jugado desde hace seis o siete semanas. No llegué a reponerme del todo de mi operación (en un tobillo en noviembre). Jugué a pesar del dolor, tomaba pastillas para completar los partidos y los entrenamientos, pero estas seis o siete semanas me han permitido dar reposo a mi tobillo", afirmó, reconociendo que había vuelto a jugar demasiado pronto.

Su ausencia abrió la vía al centrocampista Francisco Alarcón 'Isco', quien parece favorito para ser titular en el Millennium Stadium de Cardiff, mientras Bale reconoce que está dispuesto a jugar si se le requiere, aunque no haya disputado ni un solo minuto desde su lesión en el clásico liguero del pasado 23 de abril contra el Barcelona (derrota 3-2).

"Isco ha estado fantástico. Ha jugado muy bien en estas últimas semanas y estoy contento por él", comentó el extremó galés, asegurando que "sea él o yo quien salga de inicio, el otro animará y esperará la victoria del equipo".

Bale confía, no obstante, en poder tener minutos en esta final ante su público en su ciudad natal.

"Para mí personalmente es muy especial. Ahí nací, ahí crecí. Toda final de Liga de Campeones es especial, pero evidentemente, es un poco más especial para mí. Siempre he soñado con jugar una final de Liga de Campeones, pero nunca en mi ciudad natal porque entonces no había un estadio lo suficientemente grande", concluyó.