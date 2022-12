“No guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en el Real Madrid”: Arjen Robben

El atacante holandés habló tras cumplir 100 partidos en Champions League y recordó su debut con el PSV, su paso por el Real Madrid y la obtención del certamen internacional con el Bayern Múnich.

Arjen Robben, holandés de 33 años y que actualmente milita en el Bayern Múnich, equipo con el que fue campeón de la Champions en el 2013, habló para la UEFA acerca de su experiencia en el certamen internacional, en el que ya completó 100 partidos.

Acerca de su debut en este torneo con el PSV, el holandés recordó que “antes de ese partido ya estuve en el banquillo uno o dos encuentros. No jugué entonces porque era muy joven. Pero cuando al final tienes la oportunidad de jugar, es una sensación muy especial”

Además, sobre el Real Madrid explicó que quería ser protagonista en el club merengue, pero desafortunadamente no pudo rendir, ni ganar cosas importantes. “El objetivo era ganar el décimo título del club en la Champions. Ese era realmente el sueño. Jugué allí durante dos años, pero no logramos ganar el trofeo, así que no guardo muy buenos recuerdos de esa etapa”.

Por último, sobre la obtención de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich, expresó que, “piensas en todo, en las emociones, en que realmente has conseguido tu objetivo como jugador y como equipo, que has alcanzado el nivel más alto posible, que has ganado la Champions League. Era mi sueño como jugador”, finalizó el futbolista holandés, quien aún milita en el equipo bávaro.

