Benzema se quedó con 'las maletas hechas': Real Madrid anunció sus convocados para la Champions

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no viaja a Bérgamo por la pequeña lesión muscular que sufre en el aductor izquierdo y Zinedine Zidane no recupera a ninguno de sus nueve lesionados para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones , que encara ante el Atalanta con tan solo once jugadores de campo del primer equipo.

Cuídense, que este es una ‘fiera’: Luis Fernando Muriel, principal “amenaza” para el Real Madrid

Benzema no superó la prueba a la que se sometió el lunes y sus sensaciones no fueron del todo positivas como para viajar a Italia y apurar sus opciones de tener minutos el miércoles ante el Atalanta. Zidane, tras conversar con su jugador y el cuerpo médico, tomó la decisión de dejar en casa al delantero francés.

Se ve obligado el técnico madridista a repetir la misma convocatoria del último encuentro de LaLiga Santander, en Valladolid, con la presencia de hasta seis jugadores del Castilla, al no haber podido recuperar a ninguno de los jugadores que están a un paso de regresar: el belga Eden Hazard, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo.

Completan la larga lista de ausencias por lesión para una cita trascendental de la temporada del Real Madrid, Sergio Ramos, los brasileños Marcelo y Militao, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.

En liga no andan de primeros, pero Real Madrid los 'mima': los nuevos lujosos carros para el plantel

Publicidad

Los 19 convocados para el duelo europeo ante el Atalanta son:

Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.

Defensas: Nacho, Varane, Víctor Chust, Mendy, Miguel Gutiérrez.

Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Sergio Arribas, Antonio Blanco.

Delanteros: Marco Asensio, Vinicus, Mariano y Hugo Duro.