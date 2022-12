"No somos mujeres": el mensaje de Emre Can tras el lío entre Murillo y Cristiano Ronaldo

El volante de la Juventus se refirió este jueves al polémico tema que dejó el partido frente a Valencia, en la Champions League.

La expulsión de Cristiano Ronaldo, al minuto 30 del compromiso entre Juventus y Valencia, sigue dejando repercusiones y reacciones de todo tipo, tras la primera fecha de la Champions League 2018/2019.

Este jueves y con el paso de las horas, el volante alemán Emre Can, de la 'Juve', comentó la acción y fricción entre el astro portugués y el colombiano Jeison Murillo, defensor del equipo español.

"Qué expulsión es? He oído que fue porque le tomó el pelo (Cristiano a Murillo). No somos mujeres, somos es futbolistas", dijo Can en declaraciones que se reprodujeron en los principales medios europeos.

Cabe señalar que, tras la polémica acción, Cristiano Ronaldo se fue de la cancha en medio del llanto y de evidente molestia por lo sucedido.

Al final y pese a estar durante 60 minutos con 10 hombres, Juventus se alzó con una victoria 0-2 sobre Valencia, en su debut en Champions.

