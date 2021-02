Olivier Giroud no se cambia por nadie: "Estoy encantado de haber ayudado al equipo a ganar"

Olivier Giroud, autor del gol que da ventaja al Chelsea en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid , aseguró que ha sido una "victoria merecida".

Los 'Blues' se llevaron el triunfo gracias a un gol de chilena del delantero francés en la segunda mitad.

"Vinimos aquí con el convencimiento de ganar el partido, jugar nuestro juego y saber cómo les podíamos hacer daño arriba. Hemos estado fuertes en defensa y estoy encantado con la victoria, ha sido merecida", aseguró el atacante a la cadena BT Sport.

"Sabemos de la importancia de marcar un gol fuera en las competiciones europeas, por eso estoy tan encantado de haber ayudado al equipo a ganar. Ahora tenemos que seguir concentrados y completar el trabajo".

"No sé qué decirte del gol. Quise hacer la chilena y vi que había entrado. No tenía ni idea de que estaba en fuera de juego. Mason me dijo que no tocó el balón. Ha sido bueno para el equipo y bueno para mí", añadió Giroud.