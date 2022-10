Para Pep Guardiola, el delantero Erling Haaland no tiene comparación con otro jugador

Pep Guardiola , técnico del Manchester City , aseguró que los números de Erling Haaland en la Premier League "hablan por sí solos" y que a esta edad "nadie puede compararse con él".

El delantero noruego, que viene de marcarle un 'hat trick' al Manchester United el domingo, ha marcado 26 goles con apenas 22 años en la competición europea.

"A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones contra el Copenhague.

Haaland lleva catorce goles en la Premier League, ha anotado tres 'hat tricks' y también lidera la clasificación de máximos goleadores en la Liga de Campeones con tres dianas.

"Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Anoche y hoy he visto el partido contra el Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción", explicó Guardiola.

¿Cuantos goles lleva Erling Haaland en su carrera?

El noruego que llegó procedente del Borussia Dortmund, tiene un total de 173 goles en 126 partidos a lo largo de su carrera, con el increíble promedio de 0.80 por encuentro. Con la camiseta de los 'citizens', en solo 11 partidos jugados ya tiene 17 goles, 14 de estos en Premier League. Además, con su triplete frente al United, logró el récord de tres tripletes en Premier en solo 8 partidos, una cifra bastante lejana a la que tenía Michael Owen, quien necesito 40 partidos más para tener esa cifra de tres goles en un partido.