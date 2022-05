Pau Torres: "Hemos visto a Villarreal en partidos importantes, en casa, y queremos volver a hacerlo"

El defensa del Villarreal Pau Torres aseguró, en la víspera del decisivo encuentro de este martes de la Liga de Campeones contra el Liverpool en La Cerámica, que en un partido como este no hay un guion concreto, sino un objetivo que da igual como alcanzarlo.

El Villarreal recibe este martes al Liverpool en su estadio en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con la desventaja del 2-0 conseguido por el equipo británico la pasada semana en el partido de Anfield.

"Un gol en cualquier momento de la eliminatoria nos mete dentro. Va a ser un partido largo. Ponernos por delante nos mete de lleno en la eliminatoria y por eso creo que no existe un guion ideal ante un objetivo único", apuntó en rueda de prensa el defensa villarrealense.

Cree que el partido de la ronda anterior contra el Bayern puede servir de ejemplo, ante un rival favorito y aspirante al título al que pudieron someter. "Es el ejemplo perfecto. Ellos vuelven a ser favoritos y nosotros jugamos en nuestro estadio. Somos conscientes de lo que hay que hacer para tener opciones de pasar a la final", dijo.

"Somos conscientes de lo que tenemos en juego. Estamos preparando lo que hay en juego. Somos mejor Villarreal que la semana pasada. Vamos a seguir nuestro plan de partido. Sabemos lo que tenemos que hacer desde el inicio. Hemos visto al Villarreal en partidos importantes, en casa, y queremos volver a hacerlo", agregó al ser preguntado por la fe que tienen los jugadores en la remontada.

Para Torres aseguró que en el vestuario no habían escuchado las declaraciones de algunos medios británicos que calificaron de "vergüenza" el partido del Villarreal en la ida y dijo que hasta que no acabe el encuentro de este martes no quiere hablar más de ese asunto.

El futbolista internacional español comentó que Unai Emery les ha pedido que sean ellos mismos. "Tenemos una idea de juego que entrenamos desde que llegó el míster. Con el plan de partido que hicimos en las otras eliminatorias nos salió bien. Estamos preparando muy bien el partido de vuelta. Vamos a ver un Villarreal muy reconocible y que tiene la gente de su lado", declaró.

Además, Pau indicó que no les sorprendió el nivel del Liverpool en Anfield porque sabían a lo que jugaba su rival y recordó que en la primera parte el Villarreal se sintió cómodo, pero que en el segundo tiempo les superaron, aunque agregó que ahora el rival debe jugar en La Cerámica. "Quedan 90 minutos y no hay nada decidido", apostilló.

Asimismo, el jugador del Villarreal pidió a la afición que disfrute del partido. "Es el mejor partido que se puede vivir de local porque la final es en sede neutral. Que disfruten que esto va a ser largo", concluyó.

¿Cuándo es el partido entre Villarreal y Liverpool?

Este martes 3 de mayo de 2022, se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre Villarreal y Liverpool. Será a las 2 de la tarde, hora colombiana.