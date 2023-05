Pep Guardiola: "Estamos encantados con jugar la final de la Champions, pero viene lo más difícil"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó que eliminar al Real Madrid en la Champions League les ha dado un impulso de confianza y que ahora viene la parte más difícil de la temporada. El entrenador español toma con calma el presente deportivo por el que pasa su equipo y espera no sacar el pie del acelerador, para cumplir con objetivos superlativos.

"Estamos encantados con jugar la final de la Champions, pero esto no para. Ahora viene lo más difícil. Los tenistas, por ejemplo, dicen que lo más difícil de ganar Wimbledon es el último saque. El domingo, está en nuestras manos ganar la liga", dijo Guardiola, que puede ganar este fin de semana su quinta Premier League en Inglaterra.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad", añadió el español, que fue preguntado sobre si se esperaba tales éxitos cuando firmó con los ingleses en 2016.

"Me quiero mucho, pero nunca hubiera pensado esto. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero nunca hubiera imaginado hacer todo esto en la Premier League. A los cuatro, cinco o seis partidos aquí me di cuenta de lo difícil que iba a ser. Cada día he intentado ser un poco mejor".

El City podría ser campeón el sábado si el Nottingham Forest vence al Arsenal, pero Guardiola negó que vaya a ver el encuentro porque tendrá que preparar el del domingo contra el Chelsea, en el que les valdrá igualar el resultado del Arsenal para conseguir su quinta Premier en los últimos seis años.

"En mi cabeza me gusta pensar que tengo que ganar para ser campeón y tenemos que fijarnos en eso, porque no podemos controlar lo que pase en Nottingham. No importa lo que pase allí, tenemos que hacer nuestro trabajo. No tengo una botella de champagne puesta en hielo, porque tres días después jugaremos contra el Brighton. Ya tendremos tiempo al final de la temporada para celebrar".