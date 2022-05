¿Pep Guardiola le aplicará a Real Madrid, la misma fórmula del FC Barcelona en el 0-4? Así respondió

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, negó que el 0-4 que le hizo el Barcelona al Real Madrid hace unas semanas le pueda ayudar a preparar la vuelta de semifinales de este miércoles contra los Blancos.

"Solo he podido ver los mejores momentos. No he visto el partido completo en detalle. Sé que Carlo (Ancelotti) hizo algo tácticamente que no haría, así que no creo que pueda sacar nada de ahí que nos ayude este miércoles", dijo Guardiola en rueda de prensa.

El técnico español también fue preguntado sobre si ha hablado con Xavi Hernández, preparador de los blaugrana, sobre este partido. "Tenemos una buena relación, pero él tiene jugadores que yo no tengo y viceversa", añadió.

Luka Modric, centrocampista del Madrid, apuntó que si mañana son el mejor equipo del mundo pasarán la eliminatoria, a lo que Guardiola agregó que es normal que lo piensen y que todos los equipos creen que si están a su mejor nivel ganarán.

"En estos partidos habrá momentos de control, momentos de transiciones. No van a ser 90 minutos iguales. La ida fue un partido momento. Nos fuimos contentos, pudimos conseguir un resultado mejor, pero también algo peor. De todos modos, sabíamos que esto se decidiría en los dos partidos. Para eliminar al Madrid hay que hacerlo bien en la ida y en la vuelta", añadió.

Guardiola también alabó a su homólogo Ancelotti, después de que el italiano se hiciera con el título en España.

"Le felicito por ello. Le admiro, ha estado por todo el mundo, en muchos países, con equipos fantásticos. Siempre ha hecho un fútbol muy bueno y además es una persona excepcional. Le conocí hace muchos años y siempre es tranquilo y controla sus emociones a la perfección".

Sobre las bajas del equipo, Guardiola confirmó que John Stones no llegará al encuentro y no viajará a Madrid y que Kyle Walker ha podido entrenarse este martes y podría formar parte del equipo, pero que decidirán mañana.

¿Cuándo y a qué hora es Real Madrid vs. Manchester City?

Luego de que el conjunto inglés se impusiera 4-3, en el partido de ida, este miércoles 4 de mayo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, se llevará a cabo el juego de vuelta, en el estadio Santiago Bernabéu, válido por las semifinales de la Champions League 2021/22.