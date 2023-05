Pep Guardiola mantiene la calma para enfrentar al Real Madrid: "No voy a sobrepensar lo de mañana"

Pep Guardiola, acusado en Inglaterra de "darle demasiadas vueltas" a partidos importantes de la Champions League, apeló a la lógica y a lo que viene haciendo toda la temporada: "Mañana no habrá nada especial".

En el recuerdo está el cambio que hizo en la final de la 'Champions' en 2021 contra el Chelsea, cuando prescindió de un pivote defensivo, un error que le costó la que hubiera sido su tercera Copa de Europa.

Contra el Real Madrid este miércoles, en el partido más importante de la temporada, Guardiola apunta a repetir el once de la ida, sin cambios.

"No voy a sobrepensar mañana, no hay nada especial. Nada raro que no hayamos hecho esta temporada", sentenció el técnico de Sampedor en rueda de prensa.

Publicidad

Este once sin sorpresas comprende una defensa de tres, con Kyle Walker por la derecha, Manuel Akanji en la izquierda y Ruben Dias en el centro. Solo falta por lesión Nathan Aké, que no llegará a tiempo para el partido.

En el centro del campo, Rodrigo Hernández estará acompañado de John Stones, Ilkay Gundogan y Kevin de Bruyne, mientras que arriba estarán Jack Grealish, Bernardo Silva y Erling Haaland.

"No vamos a hacer nada diferente que Carlo (Ancelotti) no sepa o que nadie aquí en Inglaterra no sepa", añadió Guardiola, que esta vez no parece tener un as debajo de la manga.

Publicidad

Bajo el liderazgo de Pep Guardiola, el Manchester City ha tenido un buen desempeño frente al Real Madrid en la UEFA Champions League en los últimos enfrentamientos. Han obtenido tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos, habiendo perdido solo uno. Sin embargo, en los primeros cuatro encuentros entre 2012 y 2016, el Manchester City no logró ganar ninguno de ellos, obteniendo dos empates y dos derrotas.

El Manchester City ha mantenido un récord impecable en su campo en la UEFA Champions League, ya que no ha perdido en sus últimos 25 partidos en casa. Durante este periodo, han obtenido 23 victorias y 2 empates. El último equipo visitante en derrotar al Manchester City en su estadio fue el Lyon en septiembre de 2018. Sin embargo, dos equipos han tenido una racha aún más larga sin perder en casa en la historia de la competición. El Barcelona ostenta el récord con 38 partidos invicto en casa entre 2013 y 2020, seguido por el Bayern de Múnich con 29 partidos sin perder entre 1998 y 2002.