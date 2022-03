Pep Guardiola, muy molesto con uno de sus jugadores: "Hizo algo estúpido y merece el castigo"

Pep Guardiola, técnico de Manchester City, habló en rueda de prensa acerca del partido de vuelta, por los octavos de final de la Champions League, frente a Sporting de Lisboa, en el cual no podrá contar con Kyle Walker.

El lateral del equipo inglés recibió una dura sanción tras ser expulsado en el juego de fase de grupos frente a Leipzig.

Publicidad

Sobre ello, el exDT de Barcelona se refirió y se mostró molesta con el también jugador de la Selección Inglesa: "Hizo algo estúpido y

merece el castigo. No me gustó lo que hizo, sigo

enfadado con él. Lo sabe. Kyle es muy

importante para nosotros, ¿visteis cómo jugó

contra el Manchester United? Hizo esto contra el

Leipzig cuando faltaba poco tiempo, merece la

sanción. El club trató de recurrirla, pero no yo no

estaba de acuerdo. Ojalá haya aprendido la

lección".

"Merece los tres partidos (de sanción)", concluyó.

Publicidad

¿Cuándo es el partido entre Manchester City y Sporting de Lisboa?

El duelo entre el cuadro inglés y el equipo portugués se disputará el próximo miércoles, desde las 3:00 PM, en el estadio Etihad de la ciudad de Manchester.