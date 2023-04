Pep Guardiola tras ganar a Bayern: "El resultado es increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que durante el partido perdió "diez años de vida" y que está emocionalmente destrozado, después de vencer por 3-0 al Bayern Múnich, en la ida de cuartos de final de la Champions League.

"No ha sido cómodo", explicó el español después de golear a los bávaros. "Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester", aseguró el español en rueda de prensa.

"Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos. Marcamos un golazo mediante Rodri, pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry. Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores".

Pese al 3-0, Guardiola es cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: "Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido".

Otras repercusiones del Manchester City:

Rodrigo Hernández, autor del 1-0 en el Manchester City-Bayern Múnich, aseguró que han logrado un "gran resultado", que les da "mucha confianza" y que en la capital de Baviera vivirán "otra final".

El centrocampista español anotó el 1-0 con un gran disparo con la zurda desde fuera del área, en la victoria por 3-0 de los ingleses contra el Bayern.

"Es un gran resultado, pero no es sólo eso, es también la actuación que hemos hecho a estas alturas de la temporada. Es muy destacable, la intensidad, el deseo de ir a por el partido... La clave ha sido la defensa y cómo hemos entendido cómo hacerles daño", explicó Rodri en 'BT Sport'.

"No puedes tener el 100 % de la posesión, entendimos que era un partido en el que teníamos que esperar nuestra oportunidad", añadió Rodri, que anotó su primer gol en la competición tras 44 partidos.

"Ha sido muy especial para mí, ha sido un gran gol, el primero en Champions para mí. Lo he celebrado lanzándome con las rodillas, es un tipo de celebración que veía mucho en la Premier cuando era pequeño y en España no se puede celebrar así porque no hay agua", manifestó el internacional español.

Pese al 3-0 en el Etihad Stadium, Rodri no cree que la eliminatoria esté ya sentenciada y afirmó que irán a Alemania a ganar.

"Esto nos da mucha confianza para seguir adelante, pero no creemos que esté acabado, sabemos que es un gran resultado, pero no pensamos mucho en eso. En Múnich será otra gran final e intentaremos ganar", concluyó.