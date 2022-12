Pep Guardiola y su admiración por Zidane: "Soñé jugar con él, pero nunca sucedió"

El español elogió a su colega, previo al duelo de Champions, en el que se medirán el Manchester City y el Real Madrid. El estratega catalán llega a un estadio donde solo perdió una vez; con el Bayern en 2014.

El técnico Pep Guardiola llega el miércoles a Madrid para desafiar a Zinedine Zidane en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid, en un duelo inédito entre estos dos entrenadores en la máxima competición continental.

Guardiola llega al Santiago Bernabéu en un nuevo intento de alzar la máxima corona continental de clubes, que se le resiste desde que la ganara en 2009 y 2011 al frente del exitoso Barcelona que dirigió de 2008 a 2012.

El técnico del City, defensor a ultranza del juego de toque, está más presionado si cabe para conseguir la 'Orejona' tras la sanción de la UEFA que, si se confirma, impedirá al equipo inglés jugar los dos próximos años en Europa, aunque Guardiola ya advirtió que seguirá.

"Si no me echan, me quedaré aquí al 100%", había afirmado el técnico de 49 años, pese a ser consciente que, sin opciones en la liga inglesa, la 'Champions' es, de nuevo, el gran objetivo de un club que lleva años invirtiendo con miras a ganar su primera Liga de Campeones.

Y en su segundo enfrentamiento con el Real Madrid desde que saliera del Barcelona, Guardiola intentará borrar el recuerdo de su anterior encuentro en semifinales de la 'Champions' cuando dirigía al Bayern de Múnich en la temporada 2013/2014.

- Admiración por Zidane -

En aquella ocasión, el equipo blanco, a los mandos de Carlo Ancelotti, con Zidane de segundo, ganó 5-0 en el global de la eliminatoria.

Ahora, Guardiola vuelve a cruzarse con el equipo blanco, dirigido por la leyenda merengue Zinedine Zidane, con la que ya se enfrentó como jugador y con el que ahora se medirá en la pizarra.

"Zidane es uno de los mejores. Soñé cuando era jugador con jugar con él, pero nunca sucedió", decía en diciembre el técnico del City, que, como futbolista, salió del Barcelona en 2001 camino del Brescia, mientras Zidane hacía el camino inverso de la Juventus al Real Madrid.

"Le admiro, es realmente bueno tener a este tipo de personas", aseguraba también en diciembre Guardiola, que se enfrentó con el AS Roma al Real Madrid en el que jugaba Zidane en la Champions 2002/2003.

El duelo seguirá ahora desde los banquillos con un Zidane, que levantó tres 'Champions' consecutivas (2016, 2017 y 2018) y aspira a convertirse en el primer técnico en ganar cuatro 'Orejonas'.

El entrenador 'merengue' también se deshace en elogios hacia su rival del que aseguró que "es uno de los mejores".

"Es un gran entrenador, te puedes inspirar de lo que hace bien", añadió 'Zizou'.

Tras su exitoso primer paso por el banquillo blanco entre 2016 y 2018, Zidane volvió hace un año para intentar recuperar un equipo en caída libre.

- Semana crucial -

Tras dejar atrás la penosa pasada temporada, Zidane ha devuelto a las alturas esta temporada a un Real Madrid que lucha por la Liga y la 'Champions', la competición fetiche del equipo merengue.

Y en esas dos luchas, Zidane y el Real Madrid viven una semana crucial con su cruce con el City en octavos de Champions el miércoles y el clásico liguero contra el Barcelona el domingo.

"Nos jugamos todo", reconoció Zidane, que, frente al estilo característico de Guardiola, no ha dudado en cambiar de dibujos y alternar tanto el juego directo como el posicional.

Aunque es la primera vez que Zidane se enfrentará a Guardiola será, en cambio, la segunda que se mide al Manchester City, al que ya eliminó en las semifinales de la temporada 2015/2016.

Zidane apeó entonces en semifinales a un equipo entrenado entonces por Manuel Pellegrini (1-0, 0-0) para luego acabar alzando la primera Copa de su trilogía.

Ahora, el técnico merengue tratará de repetir la gesta frente a un Guardiola, que espera a la inversa conseguir una revancha.