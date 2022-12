"Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes", dijo Cristiano Ronaldo

Después de la derrota frente al Tottenham por la Champions, el astro portugués habló del presente de Real Madrid.

Cristiano Ronaldo extraña a James, Pepe y Morata en el Real Madrid |... El hecho de haber caído frente al débil Girona, por la Liga de España, durante el fin de semana pasado y este miércoles con Tottenham, en la Champions, fueron el detonante para prender las alarmas en Real Madrid.

Y ante dicha situación, el primero en dar la cara fue Cristiano Ronaldo. "No ha pasado nada, son malas rachas, no podemos estar siempre bien. No veo las cosas tan mal. Hay que cambiar y admitir que no estamos como queríamos", dijo.

Además, el portugués le dio un vistazo al actual plantel y ahí salió a relucir el nombre del colombiano James Rodríguez.

"Los jugadores que han llegado tienen potencial. Pepe, Morata, James nos hacían más fuertes, pero los de ahora son jóvenes. No es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia", agregó.

