Por la conquista europea: así llegan los colombianos para los duelos de octavos de final de Champions

Siete jugadores ‘cafeteros’ verán acción en el reinicio de la Liga de Campeones, desde este martes. Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado, los de mayor expectativa en sus clubes.

Desde este martes vuelve la codiciada Champions League, el campeonato más importante del fútbol a nivel de clubes del mundo. Y se espera que tengan acción un alto porcentaje de los futbolistas colombianos que están con sus equipos en competencia.

En Golcaracol.com analizamos el presente de los nuestros con sus clubes, previo a la jornada de octavos de final.

Santiago Arias: el lateral antioqueño será el primero de los colombianos en jugar la fase de octavos de final frente al actual campeón Liverpool este martes, en Madrid. Arias, quien viene de superar una lesión en su muslo izquierdo, es la única carta que tiene el técnico Diego Simeone por la banda derecha luego de la lesión del inglés Kieran Trippier. El ‘cafetero’ en este 2020 ha estado en siete convocatorias del Atlético, donde fue titular en cuatro ocasiones y en las otras tres desde el banco de suplentes. Arias en este 2020 ha estado en siete convocatorias del Atlético, siendo titular en cuatro ocasiones y en las otras tres, desde el banco de suplentes. (Atlético de Madrid vs. Liverpool, martes 18 de febrero 3:00 p.m.)

Duván Zapata: el ‘Toro’ es uno de los principales atractivos del Atalanta para esta ronda frente al Valencia este miércoles, en Italia. El vallecaucano, de 28 años, carga sobre sus hombros la responsabilidad de guiar el ataque de los ‘nerazzurri’, junto al argentino Alejandro "Papu" Gómez y el esloveno Josip Ilicic. Zapata en este 2020 ha jugado ocho partidos con el Atalanta, siendo titular en seis ocasiones, arrancando desde el banco en dos oportunidades y anotando dos goles. Duván Zapata en este 2020 ha jugado ocho partidos con el Atalanta, siendo titular en seis ocasiones, arrancando desde el banco en dos oportunidades y anotando dos goles. (Atalanta vs. Valencia, miércoles 19 de febrero 3:00 p.m.)

Luis Fernando Muriel: El delantero atlanticense comparte la titular con Duván Zapata, aunque en los últimos juegos ha comenzado desde el banco de suplentes. Muriel viene de ser alternativa en el último juego del Atalanta frente a la Roma, donde entró por el ‘papu’ Gómez y jugó solo cinco minutos. Muriel en este 2020 ha sido titular con los ‘nerazurri’ en dos ocasiones, seis veces ha arrancado como alternativa y lleva 12 goles en lo que va corrido de la temporada. (Atalanta vs. Valencia, miércoles 19 de febrero 3:00 p.m.)

Davinson Sánchez: el defensor central del Tottenham inglés aún no convence del todo al técnico José Mourinho para ser titular indiscutido del equipo. De hecho, el caucano, de 23 años, en lo que va de este 2020 ha jugado cinco partidos como titular y como alternativa, ha estado en otras cinco oportunidades. Sánchez fue inicialista en la victoria del Tottenham frente al Aston Vila el domingo pasado y espera una oportunidad para enfrentar al RB Leipzig, este miércoles, en Londres. (Tottenham vs. RB Leipzig, miércoles 19 de febrero 3:00 p.m.)

David Ospina: quizás el reto más importante para el aquero antioqueño, pues enfrentará la próxima semana al Barcelona, de España. Una lesión del juvenil Alex Meret le devolvió el arco del Nápoles a Ospina, quien cuenta con el respaldo del técnico Genaro Gattuso. El arquero de la Selección Colombia fue titular en la victoria del fin de semana pasado frente al Cagliari, quien se destacó sacando su arco en cero. Ospina lleva siete partidos como inicialista en este 2020 y todo apunta a que será inicialista en el juego frente al Barcelona, en Italia, el martes 25 de febrero. (Nápoles vs. Barcelona, martes 25 de febrero 3:00 p.m.)

Juan Guillermo Cuadrado: el colombiano con mejor regularidad en su equipo en este comienzo de año, con más de 720 minutos jugados. Es otro de los futbolistas referentes de nuestro país, en esta fase de octavos de final de Champions. Cuadrado ha rotado su posición con el entrenador italiano Maurizio Sarri, ya que ha trabajado como lateral derecho, posición que ya conoce hasta en Selección Colombia, y también como extremo por esa misma zona. El antioqueño lleva ocho partidos jugados como titular y solo dos ha arrancado como suplente. Además, se reportó con gol el domingo pasado en la victoria de la Juve contra el Brescia 2-0. (Lyon vs. Juventus, miércoles 26 de febrero 3:00 p.m.)

James Rodríguez: el cucuteño no ha tenido una buena temporada con el Real Madrid. Las lesiones musculares han causado un bajón en su rendimiento, que hoy lo tienen por fuera del equipo principal. Rodríguez Rubio viene de superar una lesión de cadera que lo alejaron de las canchas por una semana. Su último juego fue en la eliminación en casa frente a la Real Sociedad, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Rodríguez en este 2020 ha sido tenido en cuenta en siete ocasiones, ha jugado como titular en tres ocasiones y ha sido suplente, cuatro veces. Faltando una semana para el juego más atractivo de esta fase de octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid vs. Manchester City, aún no es claro que el DT Zidane lo tenga en cuenta. (Real Madrid vs. Manchester City, miércoles 26 de febrero 3:00 p.m.)

