Luis Díaz no pudo desplegar todo su poderío ofensivo y Mateus Uribe solo jugó durante 56 minutos en la debacle de Porto 1-5 contra Liverpool, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, este martes.

Desde el inicio del encuentro, los ingleses salieron a imponer sus condiciones y no dejaron pensar a ningún jugador de los portugueses y, por el contrario, se fueron arriba en el marcador prontamente.

A los 18', Mohamed Salah puso el primero de la noche, en el estadio do Dragao. Lo que no se esperaban los locales, era que la cuenta se estiraría muchísimo más.

Sadio Mané puso el segundo a los 45', Salah anotó su doblete a los 60', y Roberto Firmino hizo lo propio al 77' y al 81', para los locales; Mehdi Taremi descontó sobre los 74'.

Mateus Uribe no lució cómodo ante la arremetida de Liverpool, que no dejó brillar tampoco al extremo guajiro, quien durante por varios momentos intentó hacer jugadas individuales, pero no tuvo la mejor de las suertes al confrontar a sus rivales de turno.

Así las cosas, los dirigidos por Jurgen Klopp son líderes de su grupo con seis unidades, mientras que los 'dragones' son cuartos con una sola unidad.