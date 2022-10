Presidente de la Juventus tras la derrota por Champions: "Allegri es el entrenador y se quedará"

Andrea Agnelli, presidente del Juventus, ratificó este martes a Massimiliano Allegri como entrenador del equipo hasta final de temporada tras la derrota ante el Maccabi Haifa israelí que le complica sobremanera la clasificación a octavos de final de Liga de Campeones.

"No es una cuestión de una sola persona. Es una cuestión de grupo en este momento y tenemos que empezar de nuevo a partir de esto. No hay responsabilidades individuales. La Juventus siempre ha hecho balance al final del año, me cuesta pensar en un cambio en mitad de curso, Allegri es el entrenador y se quedará", dijo a los micrófonos de 'Sky Sport Italia'.

"Sabemos que hay vergüenza, tenemos que pedir disculpas a la afición que está luchando por salir a la calle en este momento y lo entendemos. Es una noche difícil, uno de los momentos más difíciles. Es el momento de asumir la responsabilidad. Estoy aquí para eso y también porque me da vergüenza lo que está pasando. Estoy sumamente enfadado, pero también consciente de que el fútbol es un deporte de equipo", sentenció el mandatario 'juventino'.

La 'Juve' tiene que ganar a Benfica y PSG para mantener sus opciones de clasificación a octavos o, al menos, puntuar para asegurarse la tercera plaza que le permita jugar la Europa League.