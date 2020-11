Programación de los partidos de la tercera fecha de la Champions League: acá las fechas y horas

Programa de la tercera jornada de la Liga de Campeones que se disputará el martes y miércoles próximo.

Martes 3 noviembre

Grupo A. Lokomotiv Moscú (RUS) vs. Atlético Madrid (ESP)(Estadio Lokomotiv, Moscú; 12:55 p.m.). Salzburgo (AUT) vs. Bayern Múnich (ALE)(Allianz Arena, Salzburgo); 3:00 p.m.)

Grupo B. Shakhtar Donetsk (UKR) vs. Borussia Monchengladbach (ALE)(NSK Olimpiyskiy, Kiev; 12:55 p.m.). Real Madrid (ESP) vs. Inter Milán (Estado Alfredo Di Stéfano, Madrid; 3:00 p.m.)

Grupo C. Manchester City (ING) vs. Olympiacos (GRE)(Etihad Stadium, Manchester; 3:00 p.m.). Porto (POR) vs. Olympique Marsella (FRA)(Estadio Do Dragao, Oporto; 3:00 p.m.)

Grupo D. Midtjylland (DIN) vs. Ajax (HOL)(Arena Herning; 3:00 p.m.). Atalanta (ITA) - Liverpool (ING)(Atalanta Stadium, Bérgamo; 3:00 p.m.)

Miércoles 4 noviembre

Grupo E. Chelsea (ING) vs. Stade Rennes (FRA)(Stamford Bridge, Londres; 3:00 p.m.). Sevilla (ESP) vs. Krasnodar (RUS)(Estadio Sánchez Pizjuán, 3:00 p.m.)

Grupo F. Zenit San Petersburgo (RUS) vs. Lazio (ITA)(Estadio de San Petersburgo; 12:55 p.m.). Club Brujas (BEL) vs. Borussia Dortmund (ALE)(Jan Breydelstadion, Brujas; 3:00 p.m.)

Grupo G. Barcelona (ESP) vs. Dinamo Kiev (UKR)(Camp Nou, Barcelona; 3:00 p.m.). Ferencvaros (HUN) vs. Juventus (ITA)(Puskas Arena, Budapest; 3:00 p.m.)

Grupo H. Estambul Basaksehir (TUR) vs. Manchester United (ING)(Basaksehir Fatih Terim Stadyumu, Estambul; 12:55 p.m.). Leipzig (ALE) vs. París Saint Germain (FRA)(Red Bull Arena, Leipzig; 3:00 p.m.).