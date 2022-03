Ralf Rangnick arremetió con toda contra Atlético de Madrid: "Siempre había alguien en el suelo"

Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, se quejó de las pérdidas de tiempo del Atlético de Madrid y dijo que "siempre había alguien en el suelo".

"Creo que jugamos una muy buena primera parte. Jugamos como quisimos, con mucha energía, pero no pudimos convertir eso en uno o dos goles", dijo Rangnick en BT Sport.

"Que nos marcaran en un contraataque antes del descanso no nos hizo la vida más fácil. Luego en la segunda parte siempre hubo interrupciones. Siempre había alguien en el suelo. También diría que hubo decisiones arbitrales curiosas. No creo que fueran decisivas, pero creo que se lanzaron demasiado al suelo para perder tiempo. Que añadieran cuatro minutos es un chiste", añadió Rangnick.

El alemán compareció en rueda de prensa tras caer por 0-1 contra el Atlético en Old Trafford, cayendo en octavos de Champions.

"Lo único que no conseguimos es marcar. Contra el Atlético es muy importante marcar primero y si no lo haces hay que evitar conceder. Nos marcaron en un momento crucial. Así han jugado durante los últimos diez años, no me ha sorprendido", dijo Rangnick.

"Creo que hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual", añadió el germano.

Sobre las pérdidas de tiempo del Atlético de Madrid, Rangnick subrayó que "no se jugó más de dos minutos sin interrupciones" y que el árbitro "lo hizo muy sencillo para que perdieran tiempo. Fue muy frustrante".

